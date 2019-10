La policia espanyola reconeix que va llançar gasos lacrimògens a Barcelona

Els agents van mostrar gran contundència per reprimir les manifestacions aquest dimecres. Foto: Martí Urgell

La policia espanyola va llançar gasos lacrimògens aquest dimecres a Barcelona , segons han confirmat fonts del propi cos policial. Va ser als voltants del carrer Roger de Flor, en el moment que alguns dels presents a la zona van llançar coets de pirotècnia contra un helicòpter policial . Al final del següent vídeo es poden veure persones amb dificultats per respirar, per l'efecte dels gasos.Les mateixes fonts del cos expliquen que empren gasos lacrimògens en cas en moments d'aldarulls molt violents com, consideren que van ser els de dimecres. Afegeixen que, com en el cas Les mateixes fonts han explicat que, com en el cas de les bales de goma -prohibides a Catalunya pel Parlament-, l'ús d'aquest gas té un protocol. Primer s'avisa que s'utilitzarà i, si és el cas, es demana autorització al comandament policial al càrrec de l'operatiu.De la seva banda, des del Ministeri de l'Interior han argumentat que en el cas de l'actuació policial d'ahir "es van utilitzar els mitjans que l'operatiu considera oportuns en cada moment en funció de les circumstàncies concretes", sense especificar si entre aquests mitjans hi ha els gasos lacrimògens o no. En tot cas, sí que han puntualitzat que aquests mitjans considerats oportuns "es van utilitzar i s'utilitzaran".

