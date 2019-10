El Govern activa un gabinet de seguiment de les mobilitzacions contra la sentència

Els últims esdeveniments a Catalunya, marcats per la resposta a la sentència del Tribunal Suprem i els aldarulls dels últims dies a Barcelona, ha obligat el Govern a posar en marxa un "gabinet de seguiment de la situació política". Segons assenyalen fonts de Presidència, es tracta d'un mecanisme de coordinació integrat pel president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, i els consellers d'Interior -Miquel Buch-, Salut -Alba Vergés- i Justícia -Ester Capella. La primera reunió es va celebrar ahir al matí.La segona s'ha fet aquest dijous per "valorar positivament" el desenvolupament de la vaga estudiantil al centre de Barcelona. També s'ha aprofitat, segons les mateixes fonts, per avaluar els aldarulls viscuts a la capital catalana durant la nit de dimecres , que van motivar una compareixença extraordinària del president des de Palau per enviar un missatge: "Això s'ha d'aturar". La coordinació governamental, en tot cas, no és òptima: el nou termini per exercir l'autodeterminació ha encès els ànims La trobada d'avui també ha servit per planificar l'atenció dirigida a les convocatòries d'aquest vespre -susceptibles de derivar, també, en enfrontaments-, mentre que demà se celebrarà una nova reunió per avaluar els efectes i el desenvolupament de la vaga general. L'executiu espera, segons les fonts de Presidència, que les convocatòries es desenvolupin de manera "pacífica i cívica".

