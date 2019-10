Entitats de la societat civil criden a manifestar-se però també condemnar la violència

Entitats de la societat civil com Òmnium, l'ANC, LaFede.cat, Unió de Pagesos o Fundipau han convocat aquest dijous a la ciutadania a participar en les properes mobilitzacions de protesta a la sentència de l'1-O "reafirmant-se en el seu caràcter no violent." En un declaració conjunta, han rebutjat "qualsevol acció de violència policial i n'han exigit la investigació, els aldarulls provocats els darrers dies "que mai havien caracteritzat les mobilitzacions" i les detencions de les últimes setmanes fetes amb "mesures d'excepcionalitat i contràries a la proporcionalitat".Les entitats han constatat que el "bloqueig", "la frustració" i la "intensificació de la repressió" poden portar a les persones a "qüestionar" la mobilització no violenta. També han afirmat que iniciar una dinàmica de caire violent "suposaria una espiral perillosa, que alhora que podrien generar danys irreparables, suposaria incrementar els nivells de patiment". A més, han conclòs que la violència, a més de ser rebutjable èticament, no suposaria "cap avenç" en l'alliberament dels líders polítics empresonats, ni en la resolució del conflicte. Diuen que, més aviat, incrementaria "la dinàmica repressiva i el patiment".Després de quatre dies de mobilitzacions ciutadanes contra la sentència de l'1-O, les entitats s'han reafirmat en el rebuig a una sentència que comporta penes de presó "injustificades" contra polítics i activistes que "sempre han rebutjat la violència", que suposa "una limitació severa de drets i llibertats i que criminalitza la mobilització de la ciutadania". Les organitzacions han recordat que impulsar mobilitzacions de caire pacífic ha estat la "voluntat explícita" de les entitats que els han impulsat.El manifest està obert a noves incorporacions. D'entrada l'han signat LaFede.cat, Fundipau, Òmnium Cultural, Consell Nacional de la Joventut, Unió de Pagesos, CIEMEN, Assemblea Nacional Catalana, Centre Irídia per la defensa dels drets humans, Observatori DESC, Entrepobles, Novact, En peu de pau i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

