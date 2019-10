ERC insta Colau a assistir a les mobilitzacions d'aquest divendres

ERC insisteix a demanat a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que s'involucri en les mobilitzacions de resposta a la sentència del judici de l'1-O. Aquest dijous els portaveus del grup municipal Elisenda Alamany i Jordi Coronas han comparegut per instar Colau a participar a les manifestacions d'aquest divendres, en el marc de la convocatòria de la vaga general i de l'arribada a la capital de les marxes de la llibertat."Emplacem l’alcaldessa a acompanyar-nos aquest divendres a les manifestacions pacífiques pels drets i llibertats. L'emplacem a sortir al carrer amb la societat civil, tal com es va comprometre a la comissió de presidència", ha afirmat Alamany. El compromís al qual fa referència és l'aprovació a la comissió d'una proposició impulsada per ERC que instava l'Ajuntament a liderar la resposta al Suprem en cas de condemna dels presos polítics.En aquest sentit, els republicans han tornat a carregar contra el govern municipal per no permetre celebrar un ple extraordinari sobre la sentència del Suprem. "Som l’única capital de demarcació que no n'ha fet i reivindiquem fer-ho, perquè depèn només de l’alcaldessa", ha dit Coronas.Els portaveus del grup també s'han referit als aldarulls de les nits de dimarts i dimecres a Barcelona. "No ens sentim representats per les accions violentes. No ens agrada la violència, vingui d’on vingui", han valorat.. Al poder no el desestabilitza una barricada o foguera, sinó que se’l desestabilitza de forma sostinguda, pacífica i coordinada", ha argumentat Alamany.

