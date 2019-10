El Tsunami avisa que l'èxit de les mobilitzacions rau en el «control dels tempos»

Siguem més. Preparem-nos bé.

Això va per llarg i cada acció ha de ser una victòria.



👉La no violència, la creativitat i la intel·ligència col·lectiva són sempre les eines guanyadores.



📲Descarrega't l'aplicació:https://t.co/dNY9ZOuDt0 — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 17, 2019

El Tsunami Democràtic ha subratllat a través de les xarxes socials que l'èxit de les mobilitzacions rau en "en control dels tempos", és a dir, en la capacitat i la iniciativa de decidir quan i com és la millor manera d'actuar. El comunicat l'han fet públic després de les darreres dues nits en què els disturbis han anat in crescendo i hi ha una setantena de detinguts i més d'un centenar de ferits.La plataforma ha avisat que cal preparar-se bé perquè les protestes per respondre a la sentència "van per llarg" i que cal gestionar bé el calendari perquè siguin sostenibles en el temps. "Cada acció ha de ser una victòria", asseguren. En aquest sentit, han reivindicat la no-violència, la creativitat i la intel·ligència col·lectiva són sempre "eines guanyadores".

