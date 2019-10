Ultradreta i antifeixistes convoquen mobilitzacions a la plaça Artós de Barcelona

Hoy, pasacalles festivo de ‘Los de Artós’ para “defender tu bandera” https://t.co/0ehPYtQgIs pic.twitter.com/XYnQCTkKgT — el Enemigo (@catResist) October 17, 2019

Des d'última hora d'aquest dimecres ha circulat a través de les xarxes la convocatòria d'un "passacarrers festiu" a la plaça Artós de Barcelona, al barri de Sarrià. Amb el lema "Porta la teva bandera i les teves ganes de defensar-la", i amb la bandera espanyola sobreimpressionada, diversos perfils espanyolistes i d'ultradreta han cridat a mobilitzar-se.La plaça Artós és, precisament, un dels epicentres de la ultradreta a Barcelona i habitualment qui convoca les mobilitzacions és el col·lectiu "Los de Artós". Aquest cop, però, hores després que els cartells comencessin a circular s'han desmarcat de la convocatòria. "Ni l'organitzem ni en formem part. Les nostres convocatòries asseguren sempre una concentració cívica i pacífica", afegeixen.La manifestació d'avui començarà a les vuit de la tarda. En altres ocasions, els ultres han arribar fins a Catalunya Ràdio. De fet, un centenar de persones d'un grup d'ultradreta ja es van concentrar el passat dilluns a les portes de Catalunya Ràdio per protestar contra els mitjans públics. Lluint banderes espanyoles, van cridar consignes contra la ràdio i la televisió i van posar enganxines de Vox i contra la república als vidres de l'entrada.Col·lectius antifeixistes i de l'esquerra independentista, com Arran o la CUP, han cridat a impedir la manifestació de la ultradreta, amb la convocatòria d'una concentració a la mateixa plaça Artós.La convocatòria dels grups antifeixistes és a les set de a tarda, una hora abans que comenci el "passacarrers festiu" anunciat per la ultradreta.

