Damm il·luminarà les seves fàbriques el dia mundial del càncer de mama

La fàbrica Damm del Prat del Llobregat, il·luminada Foto: Damm

El pròxim 19 d'octubre, Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, Damm il·luminarà les façanes de dues de les seves fàbriques –l'Antiga Fàbrica Estrella Damm i la fàbrica d'Estrella Damm al Prat de Llobregat- de color rosa. Amb aquesta acció Damm se suma a la iniciativa la "Nit Màgica", promoguda per l' Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) amb la finalitat de conscienciar sobre la prevenció d'aquesta malaltia que afecta una de cada 8 dones al llarg de la seva vida.En el marc de les accions que l’AECC impulsa amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, l'associació celebrarà un any més la “nit màgica”. Una iniciativa que promou la il·luminació de color rosa d'edificis emblemàtics de les ciutats per a conscienciar a la població de la importància d'una detecció precoç del càncer de mama, i com a recordatori del compromís de tota la societat en la lluita contra aquesta malaltia. Per aquest motiu, les façanes de l'Antiga Fàbrica Estrella Damm –al carrer Rosselló de Barcelona- i la fàbrica d'Estrella Damm al Prat de Llobregat es tenyiran de rosa a partir de les set de la tarda i fins passada la mitjanit del dia 19, amb la finalitat d'unir-se a una iniciativa conjunta en la qual també participen altres edificis representatius de la ciutat com l'Ajuntament de Barcelona, la Casa Batlló o la font màgica de Montjuïc.Amb aquesta acció, Damm dóna suport a aquesta jornada de compromís social que té com a objectiu sensibilitzar a la societat sobre la necessitat de lluitar contra el tumor més freqüent en dones, del qual s'han diagnosticat més de 33.300 nous casos a Espanya durant 2019. Segons posa de manifest l'informe Dades del càncer de mama a Espanya 2019 , elaborat per l'AECC, el càncer de mama a Espanya té una taxa de supervivència a 5 anys superior al 90%, per la qual cosa és essencial conscienciar a la ciutadania sobre la importància de la prevenció i del diagnòstic primerenc amb la finalitat d'augmentar els índexs de supervivència.El ferm compromís de Damm amb la societat pren forma amb les múltiples actuacions que realitza la companyia amb la finalitat de col·laborar positivament amb l'entorn i la societat. A més d'il·luminar les seves façanes de color rosa amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm s'il·lumina també cada any en commemoració d'altres cites mundials, com el Dia Mundial contra la Sida i el Dia Mundial de l'Autisme.El compromís amb la societat és un dels valors que caracteritza a Damm des dels seus orígens i que es manté més viu que mai gràcies a la seva participació i suport actiu a diferents àmbits de l'esport, la gastronomia, la música, la cultura i el medi ambient. Com a impulsora de moltes d'aquestes iniciatives, la Fundació Damm s'implica en el desenvolupament del país. Durant l'últim any la Fundació va col·laborar en més de 90 projectes culturals, socials i esportius, destinant més de 4 milions d'euros al suport de múltiples iniciatives altruistes.

