CGT Catalunya crida a unir-se a les mobilitzacions de la vaga i a «la resistència al carrer»

CGT-Catalunya se suma a la vaga general de divendres . El sindicat, tot i que no ha convocat la vaga, crida a unir-se a les mobilitzacions i la "resistència al carrer", i recorda als seus afiliats que tenen dret a afegir-s'hi "fins i tot si no l’hem legalitzat nosaltres ni cap sindicat del nostre centre de treball".La vaga l'han convocat la Intersindical-CSC i la IAC, formalment, contra la retallada de drets laborals i polítics, però s'interpreta en general com a resposta a la sentència de l'1-O. Així mateix ho fa la CGT, en un comunicat en què assenyala que la sentència "aplana el camí a un enduriment legal de la repressió"."Les manifestacions i les accions de resistència activa al carrer contra les agressions cada vegada més brutals dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional mostren com milers i milers de persones no es conformen en observar, passivament, com es construeix un règim cada vegada més autoritari al seu voltant", afirma el sindicat, que posa "en segon pla" la qüestió nacional: "Això va de llibertat, de ràbia davant el rearmament repressiu".En aquest sentit, el sindicat crida a "no deixar-nos instrumentalitzar per les organitzacions afins al govern català". "La lluita actual és tant contra el govern de l’Estat com contra el de Catalunya", assenyala. "Com a llibertàries i llibertaris, sempre hi som a les lluites contra l’autoritarisme repressiu del poder, defensant les llibertats", expressa el sindicat.

