Milers de persones omplen Granollers en una històrica Marxa per la Llibertat

VÍDEO Vista aèria dels milers de persones que participen a la Marxa per la Llibertat al seu pas pel centre de #Granollers (🎥@jaumevb) https://t.co/JmmsQEuo2H pic.twitter.com/Q3tALGfEav — NacióGranollers (@NacioGranollers) October 17, 2019

La Marxa per la Llibertat ha estat amb força a Granollers. La columna de milers de persones provinent de la Garriga i les Franqueses ha entrat per Can Mònic, al nord de la ciutat i ha enfilat pel cèntric carrer Girona. Ho ha fet molts minuts abans del que estava previst, tal i com ja va passar ahir a l'etapa que va acabar a la Garriga Amb crits en contra de la sentència del Tribunal Suprem sobre els presos polítics i amb demandes d’independència i cantant els Segadors en diverses ocasions, els manifestants han anat creuant la ciutat amb pas decidit.La marxa ha anant avançant davant l’atenta mirada dels granollerins, que no s’han volgut perdre aquesta jornada històrica. Setxu Calsamiglia i Marisa Madurga han destacat a VOTV "el caràcter tranquil però alhora compromès" dels manifestants, mentre que una altra ciutadana que observava la manifestació, Jasmina Zafra, reconeixia que "és maco veure com la gent surt al carrer". La marxa ha estat en ple horari laboral, per la qual cosa molta gent ha deixat per uns minuts les seves responsabilitats per veure la manifestació de ben aprop. Com la Mercè Mateo, que reconeixia que "voldria estar a dins, entre els manifestants", i la Lara Galán, que destacava que el català és "un poble que es mou per reclamar una injustícia com la que estem visquent, i ho fa de forma pacífica".La plaça ha seguit baixant per l'avinguda Sant Esteve, la plaça Josep Serrat i Bonastre, el carrer Esteve Terrades i la Ronda Sud. D'aquí, la marxa ha anat a buscar la C-17 fins a Parets del Vallès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor