Més de 8.000 persones reprenen a Manresa la Marxa per la Llibertat cap a Barcelona

La marxa de Manresa, amb Elisenda Paluzie al capdavant, passant pel costat del riu, davant els Jutjats Foto: Laura Busquets

Pla general de la marxa de Manresa al seu pas per Castellgalí, on s'hi esperava un grup d'espanyolistes Foto: Laura Busquets

Més de 8.000 persones, segons la Policia Local de Manresa, han desfilat aquest dijous C-55 avall en direcció Barcelona en la segona jornada de la Marxa per la Llibertat organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC). Alguns van decidir fer nit al pavelló del Congost, però la majoria -entre ells la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie- han arribat frescos des de casa per enfilar els més de 40 quilòmetres que els esperen fins a Sant Quirze del Vallès, punt final de l'etapa.Enmig d'un ambient festiu i reivindicatiu, l'anècdota del primer tram s'ha produït a Castellgalí, on una bandera espanyola de grans dimensions que prèviament havia penjat un veí, donava la benvinguda als caminadors. "Moriréis siendo espanyoles", resava una altra pancarta situada just al costat. Els participants de la marxa han respost amb crits d'"independència" i no s'ha produït cap incident rellevant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor