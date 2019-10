El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha avisat que el govern espanyol actuarà "amb fermesa" a Catalunya, i "dins dels paràmetres que exigeix l'ordenament jurídic" davant possibles nous aldarulls durant les protestes per la sentència de l'1-O.El responsable dels cossos de seguretat espanyols ha assegurat en una compareixença per valorar els fets d'aquest dimecres al vespre a Barcelona i unes altres ciutats del país que "s'estan vivint episodis de gran violència a Catalunya, protagonitzats per grups minoritaris però perfectament organitzats que estan alterant l'ordre públic".En aquest sentit, ha alertat que la Policia Nacional seguirà detenint "els qui tinguin conductes delictives, perquè no hi ha ni hi haurà impunitat". El ministre ha xifrat en 627.000 euros els danys en mobiliari urbà pels aldarulls de dimarts, quan hi va haver 250 contenidors cremats; mentre que el vespre de dimecres es van cremar 190 contenidors.

