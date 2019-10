Cecot pronostica una «baixada generalitzada de l'activitat econòmica» per la vaga

La patronal Cecot preveu una "baixada generalitzada de l'activitat empresarial i comercial" durant la vaga del 18-O , segons els resultats del primer sondeig intern efectuat per l'organització empresarial vallesana. Des de l'entitat pronostiquen "un alt grau de dificultats en la mobilitat, tant de persones com de mercaderies, i per les mobilitzacions massives de ciutadans i ciutadanes que ja van començar ahir dimecres en les marxes promogudes per entitats socials".Cecot, tot i que assegura que "respecta" els motius laborals al·legats pels convocants de les aturades, la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya, s'oposa a la vaga general perquè "perjudica tant empreses com a treballadors i treballadores en un període d’inestabilitat política que s’està allargant en el temps". A més, la patronal que presideix Antoni Abad assegura que "convocant una vaga general es trasllada a les empreses un conflicte social i polític que no poden dirimir".

