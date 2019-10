NacióDigital se suma a la vaga general del 18-O

se suma a la vaga general del divendres 18 d'octubre, convocada per la Intersindical-CSC i l'IAC. L'empresa editora del diari i la majoria dels treballadors han decidit secundar l'aturada convocada per reivindicar els drets laborals i polítics i això es reflectirà en el normal funcionament del diari.Així, l'actualització dels continguts serà menor i se centrarà només en informar sobre la vaga i el context de conflicte polític en el que es desenvolupa. El diari estarà en vaga des de les 19 hores d'aquest dijous fins al divendres a les 19 hores, per poder informar del desenvolupament de la jornada.

