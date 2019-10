La Seat atura la producció durant la vaga del 18-O

Se desconvocan los turnos de producción ... pic.twitter.com/k9sgxDNKYE — UGT Seat (@UgtSeat) October 17, 2019

Desconvocatoria Turnos de producción en los centros de Martorell en los días 17 y 18/10 de 2019

Se desconvocan :

- Jueves 17 /10 : TT, y TN

- Viernes 18 /10 : TM, TTy TN

El personal que deba venir a trabajar en en los turnos será convocada por su jefatura pic.twitter.com/2gqK5C3cyn — CCOO Seat (@CCOOSeat) October 17, 2019

En plena setmana de protestes per la sentència de l'1-O i a unes hores de la vaga general convocada per aquest divendres per la Intersindical-CSC i Intersindical Alternativa de Catalunya, la planta de Seat a Martorell atura la producció. Així ho han anunciat les seccions sindicals d'UGT i CCOO a la fàbrica:Segons han informat, a la factoria automobilística es desconvoquen els torns d'aquest dijous a la tarda i al vespre i també els torns de divendres al matí, a la tarda i al vespre. CCOO afegeix que l'aturada es deu a "les mobilitzacions socials anunciades", atès que aquestes "molt probablement afectaran a la presència d'una part de la plantilla de fabricació i al subministrament de peces". Les persones que hi hagin d'anar, per contra, seran contactades individualment.

