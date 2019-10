Bon Preu se suma a vaga i els seus treballadors tindran un «permís retribuït»

El grup Bon Preu participa en l'atura general convocada per aquest divendres 18 d'octubre i cessarà "totalment" la seva activitat, segons ha anunciat en un comunicat. "No hi haurà activitat comercial ni laboral i els col·laboradors tindran un permís retribuït", diu el grup.Bon Preu, que farà per tant aturada patronal, admet que el tancament de tots els establiments i centres de treball "suposa un esforç considerable per la companyia" però afirma que "el moment és excepcional i així ho mereix".