La multitudinària manifestació estudiantil a Barcelona acaba sense incidents

Centenars de manifestants continuen arribant a la prefectura. Alguns joves llancen ampolles al cordó policial. La cua de la manifestació tot just ha passat d'Urquinaona. Informen @AndreuMerino i @Ariespaso https://t.co/U1iNy7FGN4 #SentènciaProcés pic.twitter.com/06ti0yuAL7 — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

Els estudiants de la universitat Pompeu Fabra surten de l'edifici i s'afegeixen als manifestants al crit de «volem la independència»; informen @AndreuMerino i @Ariespaso https://t.co/U1iNy7FGN4 #SentènciaProcés pic.twitter.com/yMwFOHMONW — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

El Sindicat d'Estudiants desconvoca la manifestació cridant a sumar-se a la vaga general de demà; ho han seguit @andreumerino i @ariespaso https://t.co/m4AguvG1bs pic.twitter.com/L2SjEIjWaq — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

La segona jornada de vaga estudiantil ha transcorregut en un ambient tranquil al centre de Barcelona. El Sindicat d'Estudiants i el SEPC havien convocat una manifestació que ha sortit a les dotze del migdia des de la plaça Universitat.Milers de joves s'hi han concentrat, amb crits de "Llibertat, presos polítics" i "independència" i a diferència de les mobilitzacions viscudes des que el Suprem va dictar sentència, la marxa ha transcorregut sense incidents.Després de recórrer el carrer Pelai i travessar la plaça de Catalunya, la manifestació ha arribat a la Via Laietana. Allà, la capçalera del SEPC ha continuat avançant mentre que un grup de centenars de joves s'han quedat a les portes de la prefectura de la policia nacional espanyola. El bloc del Sindicat d'Estudiants, que tancava la marxa, ha evitat arribar fins a la prefectura.Davant l'edifici, alguns manifestants han llançat ous i alguna ampolla contra el dispositiu policial dels Mossos d'Esquadra i la policia nacional espanyola. Els agents no han reaccionat i després de més d'una hora el grup s'ha anat diluint, permetent l'avenç del bloc del Sindicat d'Estudiants.Mentrestant, la capçalera del SEPC ja arribava al rectorat de la Universitat Pompeu Fabra, al carrer de la Mercè. Centenars d'estudiants han sortit de l'edifici en suport a la vaga i la mobilització ha forçat que la universitat aturés la seva activitat.Uns centenars de metres més amunt, el Sindicat d'Estudiants arribava a la plaça de Sant Jaume, on han desconvocat la manifestació fent una crida a participar demà de la convocatòria de vaga general.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor