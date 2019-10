ERC es desmarca de Torra i rebutja fixar data per a l'autodeterminació

La crisi de Govern amenaça de fer-se encara més profunda. No només pel paper del conseller d'Interior, Miquel Buch, després de tres dies d'aldarulls, sinó també per la promesa del president de la Generalitat, Quim Torra, d'exercir el dret a l'autodeterminació aquesta mateixa legislatura. ERC ha encaixat amb incomoditat que es fixi aquest calendari en un discurs del president del qual, asseguren, en desconeixia el contingut. "No és el moment de posar dates", ha dit ras i curt el president parlamentari dels republicans, Sergi Sabrià.Els republicans sostenen que el camí pel qual ha de transitar l'independentisme és el dels "grans consensos", el de les qüestions que interpel·len el "80%" dels ciutadans. I entenen que la celebració d'un referèndum per exercir l'autodeterminació respon a aquesta premisa, però no fixant calendaris després que fracassés el termini de 18 mesos en la legislatura que va acabar amb l'aplicació del 155 i els exmembres del Govern empresonats.Sabrià ha respost a Torra que "valoraran" aquesta proposta llançada des del faristol que acabaven de conèixer, però ja ha marcat distància amb la línia discursiva del president. També amb l'actuació dels Mossos pilotats pel conseller Buch. ERC ja va emetre ahir un comunicat demanant responsabilitats i, tot i que no ha arribat a demanar públicament la dimissió del conseller, sí que ha exigit que s'investiguin les actuacions policials "injustificades" i ha recordat l'ús de bales de goma, que estan prohibides a Catalunya. "Poru caps oberts, prou bales de goma. Volem una policia democràtica que no atropelli gent", ha deixat anar davant la incomoditat de Buch al seu escó.ERC ha reivindicat la "resistència pacífica" i la "desobediència civil" com, juntament amb el vot i les urnes, com "les eines" del moviment independentista, però ha volgut deixat clar que rebutgen l'actuació "d'uns pocs que fan mal" a tot el projecte. "Ens és igual si són infiltrats o no. No ens representen ni representen l'1-O ni els presos", ha etzibat Sabrià.Segons els republicans, l'objectiu de tot plegat és que es parli de violència en lloc d'una condemna que "ataca" drets de tota la ciutadania com el de llibertat d'expressió i el de manifestació. "No ens rendirem, persistirem a les institucions i al carrer", ha dit. Sí que ha reconegut, però, que estan "emprenyats, indignats i fotuts" i ha afegit Sabrià que per a això no cal ser independentista, "només cal ser demòcrata". Entenen, ha dit, la "impotència" que sent la gent que surt al carrer, però ha advertit que no serà "ràpid" però que caldrà fer "seure l'Estat en una taula" per poder avançar en la celebració d'un referèndum. El dirigent republicà ha alertat, però, que la negociació no arribarà mentre hi hagi presos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor