Vull fer vaga: què he de saber?

El total de quasi 100 anys de presó i inhabilitació pels líders independentistes , dictats pel Tribunal Suprem, ha erosionat els carrers de tota Catalunya i, també, ha traspassat fronteres . Les tres jornades de protesta, on l'última ha estat la més violenta fins ara a Barcelona, estan escalfant els carrers per preparar-se per l a vaga general del 18-O convocada per la Intersindical-CSC i la IAC contra la retallada de drets laborals i polítics.La vaga és un dret fonamental reconegut tant a la Constitució Espanyola com en l'Estatut de Treballadors i són els sindicats els que tenen el dret a convocar-les. Però, com tot, té les seves conseqüències i les seves condicions. Si tens la intenció d'exercir el dret a fer vaga aquest divendres,les claus per saber quins són els teus drets, els teus deures i la relació que té el treballador amb l'empresa en cas de secundar-la:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor