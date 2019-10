La Diputació de Barcelona exigeix l'amnistia dels presos polítics

La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous una moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem contra els polítics independentistes, a favor de l'amnistia per als presos i en defensa del dret a l'autodeterminació.El text ha tirat endavant gràcies als vots favorables de JxCat i ERC. Els comuns i Tot per Terrassa s'han abstingut mentre que el PSC, que ostenta la presidència, i el PP hi han votat en contra.L'organisme provincial ha celebrat un ple extraordinari de la mateixa manera que ho han fet desenes d'ajuntaments catalans i les altres diputacions després de la sentència del Suprem, coneguda el passat dilluns. Abans d'acabar la sessió, la presidenta Núria Marín ha assenyalat que la institució no farà cap acció "que sigui contrària a la llei".

