El govern espanyol veu la condemna a la violència de Torra «arrossegada i sense convicció»

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha criticat aquest dijous el contingut de la declaració institucional que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet a la mitjanit condemnant els disturbis al carrer. Calvo considera que Torra va fer la condemna “arrossegat” i “sense convicció”, i hi va trobar a faltar paraules de suport als Mossos i a les forces de seguretat de l’Estat.En una entrevista a Antena 3 , la vicepresidenta ha afirmat que Torra va estar “molt lluny de l’alçada que hauria de tenir al lloc que ocupa, que és el president de tots els catalans”. “Va improvisar aquesta situació a la mitjanit, i el que ha de fer, perquè és la seva obligació, és estar a l’alçada de la seguretat que depèn de la seva responsabilitat”, ha dit.La vicepresidenta també ha aprofitat l’entrevista per lloar la tasca del conseller d’Interior, Miquel Buch, i del comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent. Segons Calvo, tots dos “estan fent una tasca extraordinària”. “Els 17.000 efectius dels Mossos estan en una situació de professionalitat altíssima, aguantant una situació mot complicada en coordinació amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional”, ha sentenciat.Segons Calvo, aquesta coordinació posa de manifest que no cal aplicar la llei de seguretat nacional, perquè aquesta llei es va fer per garantir una coordinació entre policies en cas necessari i “això està passant” per “la voluntat ferma dels propis Mossos, dels seus responsables, inclòs el conseller”.Ha descartat que el seu executiu activi per ara mesures extraordinàries perquè “el que busca l’independentisme és que perdi els nervis el govern”, però “aguantar significa no perdre mai la calma i l’horitzó” i construir un futur per a Catalunya “implica no cometre cap error ara”.Calvo també ha criticat el discurs del president Torra al Parlament d’aquest dijous, quan compareix a petició pròpia . “El relat que fa el president Torra és una fantasia al seu cap i al de l’independentisme”. “Votar és absolutament necessari en democràcia, però quan la llei ho diu”, i “amb aquesta manipulació que fa construeix un relat que està fora de la legalitat democràtica”.“Torra ahir va ser apercebut pel TC perquè no passi un límit perquè automàticament entraria en un delicte”, ha advertit, i “quan passin aquesta línia, el govern reaccionarà i espero que no la passi avui en aquesta compareixença, perquè immediatament després que aquesta línia es traspassi el govern respon”.

