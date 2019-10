Cs acusa Torra de «cridar a la revolta» en ple «tsunami de violència» a Catalunya

Si durant la moció de censura fracassada Ciutadans ja va acusar el president de la Generalitat, Quim Torra, d'haver aplaudit "presumptes terroristes", aquest dijous, després de tres dies d'aldarulls i disturbis, Lorena Roldán l'ha acusat d'haver fet una "crida a la revolta" en ple "tsunami de violència que està arrasant" Catalunya. El moviment Tsunami Democràtic va impulsar l'aturada de l'aeroport, però no les manifestacions dels darrers dos dies amb un balanç de més de 50 detinguts i al voltant de 200 ferits.Segons Roldán, el president ha creuat "una línia vermella molt perillosa que té un difícil retorn" perquè, a més de "legitimar la violència", en els darrers dies ha donat "les gràcies als comandos" que han "sembrat el caos" i que han convertit Barcelona en una ciutat "en flama". El partit taronja, ha tornat a afirmar que Torra és un "perill públic" i un "irresponsable" que, a més, acusa formacions com Ciutadans de ser uns "agitadors".Com des del dia de la investidura de Torra, Cs ha recordat l'hemeroteca d'articles del president, però ha afirmat que ara "alimenta l'odi des del poder que li dona ser president de la Generalitat". Roldán, que ha tornat a demanar la dimissió del president de la Generalitat, també ha assenyalat el "masclisme de les manifestacions separatistes" tot assegurant que sempre són dones les que pateixen agressions, com ara la dona que el partit ha denunciat que va ser agredida per portar una bandera espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor