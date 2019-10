Sánchez presidirà avui un gabinet de crisi pels aldarulls a Catalunya

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, presidirà aquest dijous juntament amb el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, el comitè de coordinació de la situació a Catalunya, segons informa La Moncloa.La reunió d'aquest comitè de seguiment tindrà lloc a La Moncloa a les 11.00 hores. Una vegada finalitzi, el ministre de l'Interior oferirà una roda de premsa, també al palau de La Moncloa.Des de dijous passat el govern espanyol va activar un comitè de coordinació format per representants de la Presidència del Govern central, els Ministeris d'Interior, Exteriors, Defensa, Justícia, Economia, Hisenda, Foment i el Centre Nacional d'Intel·ligència per donar informació i assessorament en relació amb els possibles aldarulls en protesta per la sentència del procés. Des del cap de setmana passat, aquest comitè es troba en "alerta".

