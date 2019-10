Marlaska insta Torra a decidir si és «un activista o el president de la Generalitat»

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha instat Quim Torra a assumir "responsabilitat", com a "màxim representant de l'Estat a Catalunya", i "decidir si és un activista o el president de la Generalitat".En una entrevista a Telecinco aquest dijous al matí, Grande-Marlaska ha tornat a demanar al cap de l'executiu català una "condemna molt més expressiva i seriosa" de la violència. El titular d'Interior ha considerat que el missatge institucional de Torra dimecres al vespre va ser una "condemna lleugera", gairebé "com si estigués arrossegant els peus", i ha lamentat que no fes esment a la "professionalitat" dels Mossos d'Esquadra ni agraís la seva feina "en moments difícils". El ministre de l'Interior també ha negat que els aldarulls els provoquin "infiltrats". "Són radicals molt coordinats", ha afegit.El titular d'Interior ha assegurat que els episodis com el de dimecres a la nit a diverses ciutats catalanes, que va acabar amb ofensives policials més dures que nits anteriors, els provoca "una minoria important" que és "violenta, molt coordinada, molt controlada i que implica un risc important per al manteniment de la seguretat a Catalunya". Grande-Marlaska ha apuntat que 194 agents, entre tots els cossos policials, han estat ferits des de dilluns a les protestes.Grande-Marlaska ha insistit que el govern espanyol actuarà amb "fermesa" però també "moderació" i "prudència" i ha dit que "si els supòsits de fet canvien" no dubtaran a aplicar tots els elements que tenen a l'abast per intervenir l'autonomia, en clara referència a l'aplicació del 155. El ministre ha recordat que per destituir un alt càrrec, com Torra, cal que hi hagi una "actuació clara" que vulneri la Constitució.

