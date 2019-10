El ferit a l'ull per un projectil a Barcelona ha perdut part de la vista

El ferit amb lesió ocular a Barcelona ha perdut agudesa visual i pateix una fractura de l'òrbita ocular i erosió a la còrnia de l'ull dret, han explicat a l'ACN fonts de l'Hospital de Sant Pau. Manté el globus ocular però té la zona molt inflamada. Ha estat donat d'alta amb fàrmacs i té un control divendres i un altre la propera setmana per determinar el grau de pèrdua de la visió.Els Bombers de Barcelona el van atendre i el van traslladar al centre hospitalari durant els aldarulls de dimecres a la nit a prop del Departament d'Interior. Un jove va perdre l'ull durant els aldarulls a l'aeroport del Prat el dilluns. Les ferides eren compatibles amb un projectil de goma.El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio que hi haurà d'haver una investigació i que, en aquests moments, no té informació sobre quin tipus de dispositiu ha provocat la lesió a l'ull ni com es va produir. Tot i així, ha afegit que l'objectiu evidentment no és aquest, i ha manifestat la voluntat que es curin les persones que han patit alguna lesió en els aldarulls.

