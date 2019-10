Torra es compromet a exercir l'autodeterminació aquesta legislatura

Primer compromís del president de la Generalitat, Quim Torra, després de les condemnes del Tribunal Suprem: "Si per posar urnes ens condemnen a 100 anys de presó, la resposta és clara: s'hauran de tornar a posar les urnes per a l'autodeterminació". En una compareixença en la qual, després dels avisos del Tribunal Constitucional (TC) a la mesa del Parlament, no es preveuen votacions, ha deixat clar que pensa treballar per exercir el dret a l'autodeterminació aquesta mateixa legislatura. Després de dos anys en què no s'havien imposat calendaris, el president ha tornat a posar un límit temporal al seu compromís. ERC, segons diverses fonts consultades per, desconeixia el contingut de l'anunci sobre el nou referèndum.De quina manera s'arribarà a aquest nou exercici de l'autodeterminació? El president ha assegurat que hi ha d'haver un "gran acord de país" que inclogui aquest exercici i també la petició d'amnistia per als condemnats per sedició, malversació i desobediència. Ha situat el Consell per la República i el Debat Constituent -que arribarà al Parlament l'abril del 2020, si es compleixen els pronòstics- al mateix nivell d'importància que els pressupostos de la Generalitat per al 2020, per ara sense soci.El president també s'ha referit, però de manera tangencial, als aldarulls que porten dues nits afectant el centre de Barcelona. Ha "rebutjat tota violència", però ha denunciat l'existència "d'agitadors i provocadors" en les manifestacions. Ha ressaltat que "confia" en els Mossos, malgrat les crítiques internes al conseller d'Interior, Miquel Buch, i ha demanat investigar "qualsevol actuació" que no s'hagi emmarcat en els protocols. "Són imatges i situacions que no agraden a ningú", ha remarcat.Torra ha deixat clar que rebutja la sentència "de la ignomínia" i s'ha declarat "també culpable" del "fals delicte" pel qual han estat condemnats els exmembres del Govern. Considera que la sentència ha condemnat també a "dos milions de persones" que participar a l'1-O i ha definit el veredicte de Manuel Marchena com "el cop a la democràcia més important que ha tingut lloc des de 1978". La condemna, ha insistit, no només té unes conseqüències personals sobre uns líders polítics, sinó que queden "vulnerats" drets com el de protesta, reunió, manifestació, a la llibertat i a la no discriminació. "Cada dret prohibit, caldrà tornar-lo a exercir", ha advertit. I és en aquest marc que ha defensat la necessitat de celebrar un referèndum.Interpel·lant a tota la cambra, ha demanat si hi ha algú que pugui "acceptar la venjança" de l'Estat sense "tenir remordiments". "No cal fer un pas endavant per dir prou?", ha reclamat mirant a banda i banda de l'hemicicle. Ha argumentat que no cal ser independentista per arribar a la conclusió que la situació de repressió és "inaguantable" i saber que aquest judici "acabarà condemnat" pels tribunals europeus perquè ha estat l'"escenificació d'una sentència que ja estava escrita".Malgrat haver reconegut la desobediència institucional com a "legítima" en una votació al debat de política general, els grups independentistes no preveuen cap votació aquest dijous al Parlament després de la compareixença de Torra. Inicialment, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP pretenien celebrar un ple monogràfic en el qual s'aprovés un text en defensa de l'autodeterminació i l'amnistia dels condemnats que els comuns veien amb recels. Fonts parlamentàries, tanmateix, no descarten que Ciutadans acabi reclamant una votació per "condemnar la violència".

