Milers de persones reprenen les Marxes per la Llibertat en cinc grans columnes

⬛️⬜️🎥 Moltíssima gent a la llarga columna que surt de Vilafranca👫En marxa cap a l'AP-7! #ObjectiuIndependència #MarxesXLlibertat pic.twitter.com/DpQDPYJl8e — Assemblea Nacional 🧭 (@assemblea) October 17, 2019

Les Marxes per la Llibertat continuen des de primera hora d'aquest matí des de diferents punts de Catalunya. Es tracta de milers de persones que han sortit de Manresa, Malgrat de Mar, La Garriga, Igualada i Vilafranca del Penedès, en el segon dia de mobilització en sentit Barcelona. Divendres arribaran a Barcelona.Com ahir, alguns familiars dels presos i dels exiliats han volgut prendre part en aquesta iniciativa, on també hi participen tractors. Les marxes tallen els carrils que van en sentit Barcelona de diverses carreteres, l'AP-7, la N-2, la C-12 o la C-14. En moltes d'aquestes vies s'han habilitat passos alternatius.Molts dels manifestants han passat la nit fora, en poliesportius cedits pels respectius ajuntaments. Els representants de la societat civil independentista han volgut prendre part en les marxes en aquest segon dia de marxes. Elisenda Paluzie, presidenta de l'ANC, ha sortit des de Manresa, i Marcel Mauri, d'Òmnium Cultural, participa des de La Garriga.Poc després de les vuit del mati, unes 2.000 persones han reprès la Marxa per la Llibertat des d'Igualada. Molts han passat la nit al pavelló esportiu de la ciutat i, malgrat que les seves cares expressen el cansament acumulat, l'ambient continua del tot festiu i reivindicatiu. Per davant, els queda un recorregut de 23 quilometres fins al Bruc, on dinaran, i 18 quilometres més fins a Martorell, on dormiran. Està previst que, en aquest punt, s'hi acumulin milers de persones, ja que s'hi afegeix la marxa provinent de Tarragona. Els manifestants caminen per l'A-2 i, als vorals de la via, s'hi acumula gent que els vol donar suport. Un dels moments més emotius d'aquesta marxa serà a l'interior del Túnel del Bruc, on cantaran 'Els Segadors'.A Manresa, centenars de persones han quedat a dos quarts de nou després que una cinquantena passés la nit al pavelló del Congost. Han enfilat la C-55 en direcció Barcelona, entre ells la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie. Dinaran a Vacarisses i faran nit a Sant Quirze del Vallès abans d'emprendre l'última jornada de marxa.A La Garriga, centenars de persones han passat la nit entre el poliesportiu de Can Noguera i cases de veïns que han volgut acollir els manifestants. Han quedat a les 8 del matí i han començat a caminar per l'N-152 cap a Parets del Vallès, on dinaran. Hi participa l'alcaldessa de La Garriga, Dolors Castellà, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri. L'ambient segueix sent festiu, amb tractors encapçalant la marxa.A Malgrat de Mar han quedat cap a les 8.30 hores. Un quilòmetre de persones, més d'un miler, talla l'N-II en els dos sentits de camí a Premià de Mar. Unes 800 persones, segons l'organització, han dormit al pavelló Germans Margall. Els organitzadors calculen que van caminar durant la primera jornada entre 10 i 12.000 persones, i que 3.000 van arribar a Malgrat.Aquest dimecres, el president del Govern, Quim Torra, va participar en la mobilització i va donar tot el "suport" a totes les manifestacions favorables al dret a l'autodeterminació, sempre que siguin de caràcter "cívic i pacífic".Les Marxes per la Llibertat són una acció inèdita consistent en cinc columnes de 100 quilòmetres. Des d'on surten? Quines són les etapes? Quina és la sisena columna? Cal fer tot el recorregut? Aquestes i altres preguntes, a la guia de NacióDigital

