VÍDEO Vint espanyolistes es dediquen a provocar la Marxa per la Llibertat de Manresa

Una vintena d'espanyolistes amb banderes espanyoles ordinàries i amb simbologia feixista s'han concentrat aquest dimecres a la comandància de la Guàrdia Civil de Manresa davant l'anunci d'una cassolada per part dels independentistes i de l'arribada de la Marxa per la Llibertat des de Berga camí del Congost.Per intentar el mínim contacte entre espanyolistes i independentistes, els Mossos d'Esquadra han preparat un doble cordó policial, deixant inicialment la façana principal de la comandància com a zona neutre. Així, inicialment, els espanyolistes estaven situats a la creu del terme i els independentistes es trobaven amb els Mossos a l'arribar a l'inici del carrer Francesc Moragas.Abans que la Marxa per la Llibertat arribés a l'altura de la comandància, un grup d'uns tres-cents independentistes convocats per les xarxes han arribat a lloc amb cassoles i estris per fer soroll sota el lema de no deixar gormir la Gu`rdia Civil.Crits, insults i gestos ha estat al màxim al que han arribat els dos grups, inicialment. Però pels carrerons dels habitatges de l'Avecrem, els espanyolistes han arribat al carrer Francesc Moragas ensenyant les banderes al grup d'independentistes que els superava àmpliament en número, i només la corredissa dels Mossos ha evitat que la situació anés a més.Després d'aquest capítol, ha arribat la Marxa per la Llibertat que ha aprofitat el pas per la comandància per escridassar els espanyolistes i fes sonar els estris metàl·lics.

