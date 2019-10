«​Quilòmetres, solidaritat i llibertat»

VÍDEO Les Marxes per la Llibertat entren al Vallès Oriental per #Aiguafreda i es desplacen per la C-17, de la qual ocupen els dos carrils en sentit sud (🎥@_milkiguei) https://t.co/vvWByqqY9X #MarxaLlibertat pic.twitter.com/yg0ZLS1gjC — NacióGranollers (@NacioGranollers) October 16, 2019

VÍDEO El pavelló de Can Noguera de la Garriga, a punt per donar el sopar als manifestants de la Marxa per la Llibertat ( 🎥@jaumevb ) https://t.co/nRgj5dsjkp #MarxaLlibertat pic.twitter.com/JehkAFba5v — NacióGranollers (@NacioGranollers) October 16, 2019



VÍDEO Els manifestants que dormiran a la Garriga sopen, descansen i es preparen per la jornada de demà. (🎥 @jaumevb ) https://t.co/nRgj5dsjkp #MarxaLlibertat pic.twitter.com/FtAKcgofxx — NacióGranollers (@NacioGranollers) October 16, 2019

VÍDEO Ciutadans de la Garriga com l'Esther han ofert cent llits als participants a la Marxa per la Llibertat perquè puguin passar la nit, a més d'esmorzar i dutxa. (🎥 @jaumevb) https://t.co/nRgj5dsjkp #MarxaLlibertat pic.twitter.com/kc5tBow9ua — NacióGranollers (@NacioGranollers) October 16, 2019

L'Esther i en Josep, parlant amb els cinc participants de la Marxa per la Llibertat que dormiran a casa seva, a la Garriga. Foto: Jaume Ventura

La Marxa per la Llibertat que ha començat aquest dimecres a Vic ha entrat al Vallès Oriental a primera hora de la tarda. Milers de persones al darrere la pancarta “Contra la sentència, independència” han trepitjat la comarca des d'Aiguafreda.Des de l’inici, un ambient festiu ha predominat a la marxa. Això i els avituallaments -com ara botifarra a la brasa a Sant Martí de Centelles- han ajudat a fer més pleners la calor i els vint quilòmetres –la majoria dels quals pels dos carrils de baixada de la C-17- que els participants han hagut de fer fins arribar a la Garriga, passant també per Tagamanent i Figaró-Montmany. Tot i això, un bon número de participants ha optat per fer només alguns trams però igualment participar a la jornada.A la Garriga, la marxa ha arribat més de mitja hora abans del que estava previst. Aquí, els crits de “llibertat” i en favor dels presos polítics han crescut exponencialment, així com els aplaudiments que els garriguencs han dedicat als participants.Els caminaires han arribat fins al pavelló de Can Noguera, que s’ha habilitat amb taules, lavabos, menjar, servei mèdic i fins i tot música en directe. I qui ja no tingués bateria al telèfon mòbil podia aprofitar per carregar-lo en els punts habilitats per fer-ho.Al pavelló, els participants han pogut sopar abans d’anar a dormir. Truita de patates, pa amb tomàquet, brou, tota classe d’embotit i fins i tot tres grans paelles han servit per carregar forces de cara a la jornada de demà.Molts dels caminaires s’han quedat a dormir amb els seus sacs al terra del pavelló. L’organització, però, ha ofert la possibilitat a aquells que ho desitgessin de dormir a cases particulars de voluntaris que han posat a disposició el seu llit.Al final han estat un centenar de persones les que han obert les seves portes. Com l’Esther i en Josep: “Una de els maneres de col·laborar és oferir el que pots. Nosaltres no hem caminat i tenim lloc a casa, per tant ho hem fet amb molta il·lusió”, expliquen aPel que fa als usuaris d’aquest servei, l’agraïment era molt gran: “Com que estem una mica tous i volem arribar fins a Barcelona, hem dit que sí quan ens ho han ofert”, explica somrient en Francesc Pasqual, de Taradell. “És fantàstic, ens han cuidat com a nens”, afegeix en Joan Saborit, també de Taradell. “Venia amb la idea de dormir amb el gos al polígon”, reconeix en Roger Serra, de Vic. “És un exemple més de la fantàstica organització de l’ANC i Òmnium”, han destacat la Berta Barniol i la Marta Pla, de Santa Eulàlia de Riuprimer. Tots ells coincideixen en una afirmació: “Vivim moments excepcionals. Per això hem participat en la Marxa per la Llibertat”.

