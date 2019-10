L'atropellat pels Mossos a Tarragona, ferit amb un traumatisme cranioencefàlic

Un manifestant ha resultat ferit després que li caigués un contenidor a sobre quan els Mossos l'han envestit; informa @JonathanOca https://t.co/464tRcTjft #SentènciaProcés pic.twitter.com/RU6i1oNUlA — NacióTarragona (@naciotarragona) October 16, 2019

La persona atropellada per una furgoneta dels Mossos d'Esquadra durant les protestes a Tarragona està hospitalitzada amb un traumatisme cranioencefàlic, segons han informat els serveis d'emergències mèdiques (SEM).L'atropellament s'ha produït quan una furgoneta de la policia catalana, que circulava a gran velocitat entre els concentrats, ha envestit un contenidor i aquest ha impactat amb virulència contra un jove.L'home ha quedat semi-inconscient a terra, tal com es pot veure en el següent vídeo enregistrat pel periodista desobre el terreny, Jonathan Oca. Poc després, ha arriba una ambulància del SEM, que l'ha traslladat a un centre hospitalari.Al conjunt de Catalunya, el primer balanç de ferits de les protestes d'aquest dimecres inclou l'atenció en total a 41 persones. A Barcelona, s'han atès 28 persones, 12 de les quals han rebut alta in situ, 7 han estat traslladades i 9 segueixen actives. També hi ha hagut 5 ferits a Girona, quatre d'ells amb alta al lloc dels fets i un trasllat a centre hospitalari, i 3 a Lleida, tots ells traslladats.També hi ha hagut dues atencions mèdiques a Manresa, amb trasllat hospitalari inclòs, i durant la resta del dia un trasllat greu a Sils i una altra assistència a Sallent.

