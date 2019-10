Presó sense fiança per als quatre detinguts ahir a Barcelona, segons Alerta Solidària

El jutjat ha dictat aquest dimecres al vespre presó sense fiança per a tres dels sis detinguts ahir a Barcelona en el marc dels aldarulls entre policia i manifestants contraris a la sentència de l'1-O, segons informa el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària.Quatre dels sis detinguts han passat avui a disposició judicial, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Alerta Solidària indica que està a l'espera de saber les mesures cautelars per a la quarta persona.Pel que fa als tres empresonats, se'ls acusa de desordres, atemptat i lesions lleus. Cal recordar que Fiscalia demanava presó per als quatre detinguts, i el Govern llibertat sota fiança de 2.000 euros.

