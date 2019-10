EN DIRECTE La vaga general, al minut

09:32 A hores d'ara el resultat del sondeig entre empreses associades a la @PatronalCecot confirma un 50% de tancament patronal o lockout a la majoria de sectors d'activitat. #VagaGeneral18O #Terrassa @treballcat https://t.co/5AagLTIHkC — Patronal Cecot (@PatronalCecot) October 18, 2019

09:29 Estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) tallen l'AP-7, a l'altura del campus vallesà. 🔴 Les estudiants tallem l’AP-7! 🔴



👊🏼Contra la repressió a tot un poble, HO ATUREM TOT!



El moviment estudiantil de la UAB sempre a l’alçada del moment! 🔥#VagaGeneral18O pic.twitter.com/TpaaeCkqIK — SEPC UAB (@SEPC_UAB) October 18, 2019

09:20 AMPLIACIÓ Carles Puigdemont declara davant les autoritats belgues per l'euroordre de detenció. «Ha rebut la notificació, i s'ha oposat a la seva entrega a Espanya», assegura @JuntsXCat en un comunicat

09:11 La premsa oficial de la Xina difon un vídeo de l'actuació policial del passat dilluns, a l'aeroport de Barcelona, per advertir Hong Kong: "El separatisme no es tolerarà a cap país". La premsa oficial de la Xina pren com a exemple la resposta espanyola contra Catalunya per amenaçar Hong Kong. Queda clar, oi? https://t.co/ROeaNGv4eJ — Aleix Sarri Camargo 🎗 (@aleixsarri) October 18, 2019

09:01 Els manifestants que han tallat les vies a l'estació de Rodalies de Terrassa han acabat la mobilització. Les afectacions poden superar els 30 minuts #INFO Circulació restablerta a #Terrassa i #Molins amb afectacions que poden superar els 30 minuts. @rod4cat — Rodalies Catalunya (@rodalies) October 18, 2019

09:00 Carles Puigdemont està declarant davant de les autoritats belgues per l'euroordre de detenció, segons informa Catalunya Ràdio

09:00 A més dels talls de manifestants, les Marxes per la Llibertat ja estan fent via cap a Barcelona. La columna de Sant Quirze del Vallès ja es troba a la C-58. A més, a l’N-IIa a Martorell ja entra per l’A-2 a Sant Andreu de la Barca.

08:57 Els talls a carreteres comencen a estendre's per tota la xarxa viària i ja n'hi ha un total de 27:



A-2 Fondarella

A-27 Port de Tarragona, desviaments T-11

AP-2 Tarrés, obert un carril en cada sentit

AP-7 La Jonquera, obert un carril sentit sud

AP-7 Sant Julià de Ramis, desviaments: sud sortida 5 i nord sortida 8

B-20 Canyelles sentit Nus Trinitat (1 carril tallat), desviaments sortida 3

C-1413 Molins de Rei, sentit BCN

C-17 Garriga, sentit BCN

C-25 Santa Coloma de Farners

C-25 Brunyola

C-37 Vall d’En Bas (Túnel de Bracons)

C-44 Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant

C-45 Seròs

C-55 Manresa, desviaments C-16

N-152a Gurb

N-145 La Seu d’Urgell

N-152 Vic

N-340 Molins de Rei, sentit BCN

N-240 Vimbodí

N-240 Valls

N-240 Borges Blanques

N-420 Gandesa, desviaments C-43

N-340 Molins de Rei

N-II Masnou

N-II Tordera

08:47 El portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, assegura a Catalunya Ràdio que dona "tot el suport" al president de la Generalitat, Quim Torra. El republicà Sergi Sabrià li respon: "El president del seu grup es va oblidar ahir de dir-ho, doncs"

08:43 Sergi Sabrià, president parlamentari d'ERC: "La proposta del president és a títol personal. No soluciona posar la data si no tenim el consens suficient i si no sabem què farem l'endemà de tornar a guanyar". El dirigent detecta "precipitació" en l'aposta de Torra

08:41 El CDR Terrassa talla les vies de Rodalies a l'estació de Terrassa. Vies de renfe tallades a #terrassa pic.twitter.com/xlT2a7vvbR — Arran Terrassa (@arranterrassa) October 18, 2019

08:44 La columna de les Marxes per la Llibertat que ha sortit de Martorell ja ha arribat a Sant Andreu de la Barca, informa l'ANC

08:38 L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Institució de les Lletres Catalanes, organitzadores del 19è Festival Nacional de Poesia, han cancel·lat les activitats per aquest divendres.

08:41 El mercat de peix de Mercabarna registra un 85% menys de compradors per la vaga

08:38 Serveis minims a l'Ajuntament de Solsona @Solsona_cat s’adhereix a la #18Ovagageneral general en protesta per la sentènciahttps://t.co/YPDaUmnrvZ — NacióSolsona (@NacioSolsona) October 18, 2019

08:36 "Hi ha imatges de Mossos confraternitzant amb feixistes", assegura el diputat de la CUP, Carles Riera, a Catalunya Ràdio. "Que es depurin responsabilitats. L'Estat vol fomentar un relat que justifiqui la repressió. Tenim un problema de violència estructural que ve de l'Estat", sosté

08:34 Un centenar de persones tallen l'accés al Port de Tarragona per l'A-27. A les instal·lacions portuàries començaven la vaga d'aquest divendres a les 8 h; informa Jonathan Oca Un centenar de persones tallen l'accés al @PortdeTarragona per l'A-27. A les instal·lacions portuàries començaven la vaga d'aquest divendres a les 8 h; informa @JonathanOca https://t.co/zhtUrqHpDg #SentènciaProcés pic.twitter.com/k1RcFjYtog — NacióTarragona (@naciotarragona) October 18, 2019

08:30 Els principals accessos a la ciutat de Barcelona ja estan tallats: la Ronda de Dalt, en tres trams diferents, també a a Ronda Litoral, a prop del Nus de la Trinitat. A la N-II, a Montgat, i la C-17, al límit entre el Vallès i la capital catalana. També segueix tallada l'AP-7, a la Jonquera.

08:28 Serveis mínims al Consell Comarcal i Centre Sanitari del Solsonès Jornada de vaga al Consell Comarcal i al Centre Sanitarihttps://t.co/Czivr2MN64 #18oVagaGeneral @CCSolsones @CentreSolsones #Solsones — NacióSolsona (@NacioSolsona) October 18, 2019

08:25 El president parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià, reclama en una entrevista a Catalunya Ràdio que es depurin "responsabilitats" per les càrregues policials dels darrers dies

08:23 Les Marxes per la Llibertat surten aquest matí per culminar el darrer tram i confluir a Barcelona. La primera que està prevista que arribi és la que ve de Girona. Aquí, la guia: https://www.naciodigital.cat/noticia/189183/guia/tot/cal/saber/marxes/llibertat

08:22 Almenys quatre detinguts en una nit de corredisses entre policies i manifestants pel centre de Tarragona Almenys quatre detinguts en una nit de corredisses entre policies i manifestants pel centre de Tarragonahttps://t.co/zhtUrqHpDg #SentènciaProcés pic.twitter.com/zg80FmwTln — NacióTarragona (@naciotarragona) October 18, 2019

08:02 El Barça-Madrid, ajornat. El partit s'havia de jugar el 26-O, el dia de la gran manifestació a Barcelona contra la sentència. La Federació Espanyola de Futbol esgrimeix la situació a Catalunya per canviar de data el matx.

07:56 S'amplien els talls a la xarxa viària de Catalunya, la demarcació de Barcelona, la més afectada:



AP-2 Tarrés, sentit Barcelona

AP-7 Jonquera, sentit sud

AP-7 Sant Julià de Ramis

B-10 Ronda Litoral, a l'altura de Bac de Roda, en sentit Nus Llobregat

B-20 Ronda de Dalt, a l'altura de Canyelles sentit Nus Trinitat (1 carril tallat)

B-522 Manlleu

C-12 Ginestar

C-153 Roda de Ter

C-25 Manresa

C-25 Santa Coloma de Farners, sentit Girona

C-25 Brunyola

C-37 Vall d’En Bas i Túnel de Bracons

C-44 Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant

C-55 Manresa

C-55 Solsona

C-62 Sant Bartomeu del Grau

N-145 La Seu d’Urgell

N-152 Vic

N-340 Molins de Rei, sentit Barcelona

07:53 Arriben els primers talls de manifestants a la ciutat de Barcelona, a la Ronda Litoral, a l'altura de Poblenou, en sentit Llobregat, i a la Diagonal, a la zona universitària.



07:33 Els talls arriben també a una gran artèria de Barcelona: l'avinguda Meridiana, tallada a l'altura de Sant Andreu Tall a la Meridiana de Barcelona, en l'arrencada de la vaga general. Foto: Adrià Costa

07:18 Fins a 18 talls a les carreteres catalanes per manifestacions, en l'arrencada de la vaga general de resposta a la sentència del Suprem.

07:16 Almenys 11 persones han estat detingudes en la quarta jornada de protestes a Catalunya contra la sentència de l'1-O, segons han informat els Mossos d'Esquadra.

07:08 Comencen el talls de carreteres i les afectacions al trànsit:

AP-2 Tarrés

AP-7 Jonquera

B-522 Manlleu

C-153 Roda de Ter

C-25 Brunyola

C-37 Vall d’En Bas

C-55 Solsona

C-62 Sant Bartomeu del Grau N-145 La Seu d’Urgell

N-240 Torregrossa (Lleida)

N-240 Lleida

C-25 Manresa i Santa Coloma de Farners

C-55 Manresa

00:55 EN DIRECTE Fins a una dotzena de trets dels Mossos en 30 segons contra els manifestants, que criden "sin farlopa, no sois nada" des de la distància



🎥 @martiurgell https://t.co/58Ew5TP6MV #SentènciaProcés pic.twitter.com/0cAchTKEek — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

00:42 EN DIRECTE Els manifestants guanyen terreny als Mossos arrancant i arrossegant tota mena de mobiliari urbà



📹 @martiurgell https://t.co/58Ew5TP6MV #SentènciaProcés pic.twitter.com/A9vjuqWIC5 — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

00:41 Roldán condemna "qualsevol agressió, vingui d'on vingui" i demana que s'aturin "les conductes radicals".

Muy preocupada ante la escalada de violencia y enfrentamientos que estamos viviendo en Cataluña. Quiero expresar mi rotunda condena ante cualquier agresión, venga de donde venga. Desde @CiudadanosCs nos oponemos frontalmente a estas conductas radicales y pedimos que paren. — Lorena Roldán (@Lroldansu) October 17, 2019

00:28 EN DIRECTE Les múltiples barricades incendiades i les persecucions policials sotmeten al caos el Passeig de Gràcia de Barcelona



📸 @gutcab https://t.co/58Ew5TP6MV #SentènciaProcés pic.twitter.com/v0MdQTJczr — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

00:26 EN DIRECTE Els Mossos fan la tècnica del carrusel al Passeig de Gràcia per dispersar manifestants, que llancen objectes contra les furgonetes policials; vídeo de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/AC7f3Q3COd — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

00:17 EN DIRECTE Els manifestants llancen còctels molotov contra la policia per segona nit consecutiva. La seva capacitat incendiària, com s'aprecia en el vídeo, és molt alta



📹 @martiurgell https://t.co/58Ew5TP6MV #SentènciaProcés pic.twitter.com/M3KgoV1xHd — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

00:07 Interior justifica no haver barrat el pas als ultres per la quantitat de manifestacions que hi havia avui a Barcelona. El director general dels Mossos, Pere Ferrer, assegura que l'objectiu era impedir "una batalla campal entre grups antagònics". "Això s'ha aconseguit", considera Ferrer.

00:06 EN DIRECTE Els Mossos avancen coordinats cap als manifestants, que tiren petards contra agents i furgonetes; vídeo de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/kuariVBUqk — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

00:01 EN DIRECTE Els Mossos fan el carrusel a l'alçada de la Pedrera per dispersar manifestants. Interior va dir fa uns mesos només faria servir aquesta tècnica en moments molt puntuals perquè és molt perillosa. Fotos de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/X9Y7rrLkLb — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

00:00 EN DIRECTE La tensió es trasllada ara a la delegació del govern espanyol. Els Mossos disparen foam contra els manifestants. Vídeo de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN pic.twitter.com/v4CDR3bhJb — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

23:47 Competició ajorna el Clàssic del Camp Nou per temor a possibles incidents en el marc de les protestes contra la sentència de l'1-O. Serà al desembre, amb el dia exacte encara per determinar.

23:46 Els Mossos no impedeixen la «cacera» de grups nazis contra antifeixistes a l'Eixample. La policia catalana, avui sense el suport de l'espanyola, no ha contingut més d'un centenar d'ultres que han agredit un jove i amenaçaven tothom qui es creuava al seu pas. Per Andreu Merino

23:35 EN DIRECTE Els manifestants aplaudeixen els Bombers que apaguen un contenidor encès. Canten "els bombers seran sempre nostres"; vídeo de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/UsNYVoAbnI — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

23:34 Torrent exigeix responsabilitats després de la "cacera" nazi aquesta nit a Barcelona És incomprensible que un grup de neonazis armats pugui creuar mitja ciutat fins el centre de Barcelona i estigui apallissant gent impunement. No s’entén i calen responsabilitats. Prou. https://t.co/0r9q2e5YWa — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) October 17, 2019

23:10 EN DIRECTE Grups antifeixistes canten "els carrers seran sempre nostres" a la cruïlla de Balmes amb Aragó; vídeo de @martiurgell https://t.co/8cMXpm78GN #SentènciaProcés pic.twitter.com/aIkVAcfCrS — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

23:10 L'Oficina pels Drets Civils i Polítics qüestiona l'operatiu de Mossos, que no ha impedit que grups nazis sortissin de la plaça Artós de Sarrià i arribessin fins a l'Eixample Caldrà revisar en profunditat l’operatiu de @mossos que no ha pogut evitar que aquest grup #ultra sortís de la plaça Artós de #Barcelona en actitud explícitament violenta i agressiva.

pic.twitter.com/OhQsHEmbnu — Drets Civils i Polítics (@hitensdret) October 17, 2019

22:55 VÍDEO: Segueix el tall de la C25 a Sant Julià. La cua de vehicles és de quilòmetres en totes dues direccions. Hi ha tanques travessades i fogueres. @naciodigital pic.twitter.com/6yIXzCXAbR — Osona.com (@osona) October 17, 2019

22:41 Torra defensa que el Govern coneixia la seva proposta: «L'havia comentat infinitat de vegades». El president s'obre a debatre l'horitzó per exercir l'autodeterminació, que manté en aquesta legislatura malgrat les crítiques internes a l'executiu. Informa Oriol March.

22:37 Brutal agressió d'un grup nazi a un jove antifeixista a Balmes amb Rosselló. S'ha fet ressò del vídeo el periodista Albert Mercadé. ⚠️ATENCIÓ! Brutal agressió d'un grup de nazis a un jove antifeixista a la cruïlla entre els carrers Balmes i Rosselló de Barcelona. pic.twitter.com/YisCcgpx4Q — Albert Mercadé (@albertmercade) October 17, 2019