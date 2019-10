EN DIRECTE Reaccions als aldarulls per la sentència

09:30 Els equips de neteja treballen per recuperar la normalitat a Via Laietana després dels aldarulls de la nit. Restes de barricades cremades, llambordes arrencades i senyals de trànsit i cabines a terra encara eren visibles al matí.



09:29 Abertis i Mossos comencen a desmuntar les barricades a l'AP-7, a la Jonquera. Un centenar de persones tallen la via des de fa més de 24 hores. Abertis i @mossos comencen a desmuntar les barricades a la frontera https://t.co/kB2jK82t2v #SentènciaProcés — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

09:05 El SEM va fer un total de 89 assistències durant les diferents protestes. Les més greus han estat tres contusions oculars i una contusió facial. Tots tres casos estan pendents de valoració hospitalària. Del total d'assistències, 60 han estat a Barcelona, 6 a Tarragona i 6 a Lleida. La resta a Molins de Rei, Montcada i Reixac, Alella, Terrassa i a la C-58 a Barcelona, amb una cadascuna, tots traslladats.



08:58 Almenys 54 persones detingudes durant els aldarulls arreu de Catalunya. Hi ha 18 arrestats a Lleida, 12 a Girona, 12 a Barcelona, 9 a Tarragona i 1 a la zona de l'Àrea Metropolitana Nord. A més, els Mossos d'Esquadra van tancar el dispositiu amb 18 agents ferits, dels quals 10 a Barcelona, 5 a Girona i 3 a Lleida. ‼️ Almenys 54 persones detingudes durant els aldarulls arreu de Catalunya https://t.co/EQLHKRrjOt #sentènciaProcés — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

08:31 L’oficina de Drets Civils i Polítics del Govern veu "preocupant" l'actuació de la Policia Nacional contra periodistes. Aquest organisme de la Generalitat deplora "l'elevat nombre de professionals ferits" per la violència policial, ja que rebre impactes de bales de goma i cops de porra durant les càrregues tot i anar identificats. L’oficina de Drets Civils i Polítics del @govern veu "preocupant" l'actuació de la @policia contra periodistes que van rebre impactes de pilotes de goma i cops de porrahttps://t.co/ncSZdtqbZf #SentènciaProcés #VagaGeneral18O pic.twitter.com/wZ1Vd72jpa — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

08:08 A hores d'ara només queda l'AP-7 tallada a la Jonquera en sentit Barcelona. Els vehicles no poden passar des de divendres al matí a primera hora. L'AP-7 continua tallada a la Jonquera des de primera hora del matí de divendres en sentit Barcelona https://t.co/rcwwBz3THy #VagaGeneral18O #SentènciaProcés — NacióDigital (@naciodigital) October 19, 2019

00:27 Es dissolen els aldarulls a la ciutat de Barcelona després de la nit més tensa entre manifestants i agents de la policia.

23:45 El SEM atén 77 persones durant les protestes d'aquest divendres, entre les quals tres contusions oculars i una facial. 52 de les assistències han estat a Barcelona, 28 han estat altes in situ, 15 trasllats i 9 estan actives. El @semgencat atén 77 persones durant les protestes d'aquest divendres, entre les quals tres contusions oculars i una facial https://t.co/iuEcCvVean #SentènciaProcés pic.twitter.com/A5FOKyLzb3 — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

23:42 Enfrontaments a Lleida entre manifestants i Mossos, que disparen foam i salves. VÍDEO Enfrontaments a Lleida entre manifestants i Mossos, que disparen foam i salves #Lleida https://t.co/hQmeAURWYQ — NacióLleida (@NacioLleida) October 18, 2019

23:33 La policia espanyola agredeix un altre periodista, en aquest cas el fotògraf d'El Nacional Sergi Alcazar. Gravava una càrrega i els agents no volien que ho fes. El Col·legi de Periodistes i el Grup de Periodistes Ramon Barnils ja han protestat. EN DIRECTE La policia espanyola agredeix un altre periodista, en aquest cas el fotògraf d'El Nacional @SergiAlcazar. Gravava una càrrega i els agents no volien que ho fes. El @periodistes_cat i el @GrupBarnils ja han protestat #VagaGeneral18O https://t.co/iuEcCvVean — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

23:28 La Policia Nacional ha circulat a tota velocitat pels voltants de plaça Catalunya i intentant atropellar manifestants, tal com denuncien a la xarxa. La maniobra dels policies ha passat cap a les 22 h d'aquest divendres. La policia nacional a tota llet pels voltants de tota pl. Catalunya intentant atropellar manifestants. Hi havia tanquil·litat fins que han arribat. BOJOS. pic.twitter.com/jBzq4R9pQg — Sergi Pinkman (@sergipinkman) October 18, 2019

23:25 Ara que la situació està més tranquil·la a Urquinaona, la policia espanyola es fa fotos de record amb les pedres que els han llençat els manifestants. Foto de Martí Urgell. EN DIRECTE Ara que la situació està més tranquil·la a Urquinaona, la policia espanyola es fa fotos de record amb les pedres que els han llençat els manifestants #VagaGeneral18O



23:24 Així ha quedat la plaça Urquinaona després dels aldarulls d'aquesta nit. La Via Laietana està plena de contenidors cremats i brossa. Imatges de Martí Urgell. EN DIRECTE Així ha quedat la plaça Urquinaona després dels aldarulls d'aquesta nit. La Via Laietana està plena de contenidors cremats i brossa #VagaGeneral18O



23:13 Els Mossos detenen 17 persones pels incidents a diversos punts de Catalunya. Quatre dels arrestos s'han fet a la ciutat de Barcelona, quatre a Girona, set a Tarragona, un a la regió policial metropolitana nord i un altre a la regió policial central. La Policia Nacional ha informat que ha practicat almenys 10 detencions a la capital catalana. Els @mossos detenen 17 persones pels incidents a diversos punts de Catalunya i la @policia ha informat que ha practicat almenys 10 detencions a la capital catalanahttps://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/Rp826RIcCi — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

23:08 El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, marca de forma taxativa i reiterada distàncies amb els violents i contraposa els aldarulls a les Marxes per la Llibertat, que han estat pacífiques. EN DIRECTE El vicepresident @perearagones marca de forma taxativa i reiterada distàncies amb els violents i contraposa els aldarulls a les Marxes per la Llibertat, que han estat pacífiques https://t.co/iuEcCvVean https://t.co/AtbT7eeA20 — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

23:07 La Policia Nacional deté a Girona un home que apagava un foc i els seus familiars es desesperen cridant perquè l‘alliberin. Així ho explica la periodista Maria Garcia. S'enduen un home que intentava apagar el foc d'un contenidor i els seus familiars diuen que quan l'apagava han sortit agents de la Policia Nacional de la furgoneta i l'han apallisat i reduit: "Només volia apagar el foc!", ha cridat plorant la filla pic.twitter.com/g66LAJA3AI — Maria Garcia (@MariutGarcia) October 18, 2019

23:05 Vídeo del nostre company José M. Gutiérrez, que era al costat del fotògraf d'El País Albert García en ser detingut. No volien que es gravés la seva actuació. "A aquest me'l detens per agressió", ha dit a un dels agents del CNP el seu superior. EN DIRECTE Vídeo del nostre company @gutcab, que era al costat del fotògraf d'@el_pais Albert García en ser detingut. No volien que es gravés la seva actuació. "A aquest me'l detens per agressió", ha dit a un dels agents del CNP el seu superior https://t.co/iuEcCvVean pic.twitter.com/fwj4EuWMPv — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

22:24 Així ha pres la Policia Nacional el control de la cruïlla de Rambla de Catalunya i Gran Via de Barcelona. Els manifestants es dispersen per l'Eixample i segueixen els incidents a plaça de Catalunya a l'espera del camió hidrant. EN DIRECTE Així ha pres la Policia Nacional el control de la cruïlla de Rambla de Catalunya i Gran Via de Barcelona. Els manifestants es dispersen per l'Eixample i segueixen els incidents a plaça de Catalunya a l'espera del camió hidrant https://t.co/iuEcCvVean pic.twitter.com/EHwmBXPXhR — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

22:20 Es forma una gran barricada a la Rambla de Catalunya. Per ara, la Policia no s'atreveix a passa-hi. EN DIRECTE Es forma una gran barricada a la Rambla de Catalunya. Per ara la Policia no s'atreveix a passa-hi https://t.co/iuEcCvVean pic.twitter.com/vONCufIa5h — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

22:17 Aquestes són les vies tallades i que generen afectacions a la xarxa viària de Catalunya:



AP-7 la Jonquera sentit sud

C-12 Tortosa

N-II Sant Julià de Ramis

C-17 Ripoll

22:09 Els Mossos d'Esquadra utilitzaran per primera vegada la tanqueta d’aigua per obrir pas als vehicles policials entre les barricades a la Via Laietana, en direcció muntanya. Procedim a utilitzar un camió hidrant a Via Laietana direcció muntanya per poder obrir pas als vehicles policials entre les barricades que aquesta hora ocupen part de la calçada pic.twitter.com/8pIOpT9dJ0 — Mossos (@mossos) October 18, 2019

22:08 Els disturbis es comencen a desplaçar cap a l’Eixample. A gran velocitat les furgones dels antiavalots dispersen els manifestants per plaça Catalunya i es comencen a formar barricades a la Rambla de Catalunya. EN DIRECTE Els disturbis es comencen a desplaçar cap a l’Eixample. A gran velocitat, les furgones dels antiavalots dispersen els manifestants per plaça Catalunya i es comencen a formar barricades a la Rambla de Catalunya https://t.co/iuEcCvVean pic.twitter.com/1MuvzFwi0y — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

21:58 Els manifestants proven d’encendre els contenidors que han disposat a Rambla Catalunya amb Gran Via, tot i que de moment no se’n surten.

21:57 Buch: "A Catalunya no podem tolerar aquestes imatges de violència extrema". El conseller d'Interior assegura que hi ha grups "molt combatius" i experts en "violència organitzada" actuant a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. .@MiquelBuch: «A Catalunya no podem tolerar aquestes imatges de violència extrema» https://t.co/PWCLjScr75 #VagaGeneral18O — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

21:44 Buch diu que no és “cert” el que s’ha publicat de que la Guàrdia Civil hagués de reforçar el dispositiu policial a Barcelona malgrat que fonts del seu departament no ho havien negat.



21:34 Buch afirma que la imatge que s’està donant “no és la de l’independentisme” i evita pronunciar-se sobre la possibilitat anunciada per Torra de que entre els violents hi hagi infiltrats.

21:32 El conseller d'Interior, Miquel Buch afirma en declaracions a TV3 que “no hi ha precedents d’una violència tan extrema” i que es tracta de grups “molt violents i organitzats”. Lamenta que això taqui les protestes pacífiques contra la sentència. El conseller d'Interior, Miquel Buch afirma en declaracions a TV3 que «no hi ha precedents d’una violència tan extrema» i que es tracta de grups «molt violents i organitzats». Lamenta que això taqui les protestes pacífiques contra la sentència https://t.co/iuEcCvVean pic.twitter.com/PCgoZVAZbi — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

21:30 La CUP veu les mobilitzacions "com un acte massiu de desobediència civil sense precedents al sud d'Europa". Els anticapitalistes creuen que les protestes constaten "el fracàs de l'Estat espanyol com a projecte democràtic". La @cupnacional veu les mobilitzacions "com un acte massiu de desobediència civil sense precedents al sud d’Europa” i assegura que les protestes constaten "el fracàs de l'Estat espanyol com a projecte democràtic”https://t.co/SAiuCU23rd #VagaGeneral18O — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

21:14 La policia carrega a Tarragona a la plaça Imperial Tàrraco. Un grup de persones llancen objectes i encenen contenidors. També fan esclatar bombones llançant-les a les flames. Hi ha corredisses d'agents antidisturbis i manifestants. La policia carrega a Tarragona a la plaça Imperial Tàrraco. Unes quantes persones llancen objectes i encenen contenidors. Hi ha corredisses d'agents antidisturbis i manifestant https://t.co/zhtUrqHpDg #VagaGeneral18O pic.twitter.com/XqVxcMmSZG — NacióTarragona (@naciotarragona) October 18, 2019

21:12 Europa alerta Espanya pel cas del Tsunami Democràtic i demana equilibri entre llibertat d'expressió i seguretat. L'avís arriba poques hores després de la investigació oberta per l'Audiència Nacional

Europa alerta Espanya pel cas del @Tsunami_Dem i demana «equilibri entre llibertat d'expressió i seguretat» https://t.co/I5EgVD2faC — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

21:08 El Tsunami Democràtic respon després de saber que l'investiguen per "indicis de terrorisme": "Avui l'Estat espanyol ens ha volgut criminalitzar i ens ha obert diligències per terrorisme i ens ha censurat el web. Això ens obliga a no defallir en la defensa del dret a la protesta i de la desobediència civil, per definició no violenta".



21:06 Desconvoquen el tall de la C-16 a Bagà, al Berguedà, després de més de 10 hores. Desconvoquen el tall de la C-16 a Bagà després de més de 10 hores #Berguedà https://t.co/1EZey59lIc #VagaGeneral180 — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 18, 2019

21:01 Grande-Marlaska, desmenteix que la Guàrdia Civil hagi estat autoritzada a actuar a Barcelona. "El dispositiu està programat i format dins dels plans aprovats. Qui està actuant són els Mossos amb el suport de la Policia Nacional" espanyola, ha destacat en una compareixença a la Moncloa. Apunta que a la capital catalana hi ha ara mateix 400 "radicals" actuant contra les forces de l'ordre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmenteix que la Guàrdia Civil hagi estat autoritzada a actuar a Barcelona. «El dispositiu està format dins dels plans aprovats. Qui està actuant són els Mossos amb el suport de la Policia Nacional» https://t.co/iuEcCvVean pic.twitter.com/bJzjCB8ooK — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

21:00 El minstre de l'Interior llança un advertiment al CDR que no permetrà que es col.lapsi el centre de la ciutat amb l’acampada del passeig de Gràcia. Fernando Grande-Marlaska dona la dada de 200 policies ferits des de dilluns, "un d’ells greument" aquest vespre a Via Laietana.

20:53 El TSJC confirma que, per ara, hi ha 12 detinguts a Barcelona i 4 a Girona pels aldarulls. Dos de Barcelona estan en presó provisional, comunicada i sense fiança i la resta llibertat provisional amb mesures cautelars. És el mateix cas dels quatre de Girona.

20:43 El president de la Generalitat, QuimTorra, torna a convocar el gabinet de crisi a Palau davant dels nous aldarulls a Barcelona. El conseller d'Interior, Miquel Buch, té prevista una entrevista a TV3 en els propers minuts. El president de la Generalitat, @QuimTorraiPla, torna a convocar el gabinet de crisi a Palau davant dels nous aldarulls a Barcelona. El conseller d'Interior, Miquel Buch, té prevista una entrevista a TV3 en els propers minuts https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

20:41 Carles Puigdemont valora les mobilitzacions com una "colossal demostració de força cívica dels catalans". Assegura que aquest "és el camí que neguiteja l'Estat i els seus aliats, i per tant el que no hem d'abandonar". La llibertat en marxa. Colossal demostració de força cívica dels catalans. Aquest és el camí que neguiteja l'Estat i els seus aliats, i per tant el que no hem d'abandonar. Gràcies immenses per les #MarxesPerLaLlibertat i la #VagaGeneral18O. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 18, 2019

20:32 L'expresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, afirma que està "orgullós d'aquest poble immens" perquè "heu tornat a omplir a vessar els carrers de Barcelona arribant de tot el país!". Des del seu compte de Twitter, destaca que "mobilització massiva, pacífica i permanent, aquesta és l’única via!" Ho heu tornat a fer! Orgullós d'aquest poble immens. Heu tornat a omplir a vessar els carrers de Barcelona arribant de tot el país! Mobilització massiva, pacífica i permanent, aquesta és l’ÚNICA via! pic.twitter.com/ZQNLDf4Sxq — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 18, 2019

20:32 Els Mossos alerten de la perillositat dels aldarulls al centre de Barcelona i demanen a la ciutadania no acostar-se als punts d'enfrontament. Els @Mossos alerten de la perillositat dels aldarulls al centre de Barcelona i demanen a la ciutadania no acostar-se als punts d'enfrontament https://t.co/EDfLkTxLhw #VagaGeneral18O — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

20:16 La policia espanyola ha disparat bales de goma contra quatre periodistes identificats, a Ronda Sant Pere de Barcelona. "Cop al coll. Sort de la màscara anti-gas". Així ho denuncia Bernat Vilaró, periodista de l'Agència Catalana de Notícies (ACN). La @policia acaba de disparar bala de goma contra 4 periodistes identificats, a Ronda Sant Pere. Cop al coll. Sort de la màscara anti-gas. — Bernat Vilaró (@bernatvilaro) October 18, 2019

19:58 El centre de Barcelona, una batalla campal entre grups de manifestants i agents de la Policia Nacional. Contenidors cremats, càrregues, ferits i pillatges. Imatges de José M. Gutiérrez. VÍDEO El centre de Barcelona, una batalla campal entre grups de manifestants i agents de la Policia Nacional. Contenidors cremats, càrregues, ferits i pillatges. Imatges de @gutcab https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/S5mCxWl9UC — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

19:57 Un policia nacional ferit és evacuat a coll per tres companys seus a Via Laietana, prop d’Urquinaona.

19:56 Els enfrontaments d'aquest divendres són més intensos que els que s'han vist en els darrers dies a la ciutat de Barcelona. Més individus i més organitzats contra els agents de la policia. Imatges de Martí Urgell. VÍDEO Els enfrontaments d'aquest divendres són més intensos que els que s'han vist en els darrers dies a la ciutat de Barcelona. Més individus i més organitzats contra els agents de la policia. Imatges de @martiurgell https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/aZThL1ZlPl — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

19:40 Agents de la policia espanyola llancen gasos lacrimògens contra els manifestants. Afecten intensament els ulls, el nas i la boca. Agents de la Policia Espanyola llancen gasos lacrimògens contra els manifestants. Afecten intensament els ulls, el nas i la boca https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/3znskraafW — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

19:37 El jutjat deixa en llibertat, amb mesures cautelars els quatre detinguts durant la tercera nit d'aldarulls a Girona. Els arrestats tenen entre 18 i 24 anys i són de Salt (Gironès) i Palafrugell (Baix Empordà) i els investiguen com a suposats autors d'un delicte de desordres públics.



19:33 La manifestació de la vaga general a Tarragona aplega unes 10.000 persones i 25 tractors, segons la Guàrdia Urbana i els Mossos; informa Jonathan Oca. La manifestació de la vaga general a Tarragona aplega unes 10.000 persones i 25 tractors, segons la Guàrdia Urbana i Mossos; informa @JonathanOca https://t.co/zhtUrqHpDg pic.twitter.com/2DiYLENiXP — NacióTarragona (@naciotarragona) October 18, 2019

19:26 Cremen grans barricades als carrers Barcelona que aixequen una enorme columna de fum. Continuen els enfrontaments entre manifestants i agents de la Policia Nacional. Imatges de José M. Gutiérrez. VÍDEO Cremen grans barricades als carrers Barcelona que aixequen una enorme columna de fum. Continuen els enfrontaments entre manifestants i agents de la Policia Nacional. Imatges de @gutcab https://t.co/iuEcCvVean #VagaGeneral18O pic.twitter.com/eaqwGvL0Vt — NacióDigital (@naciodigital) October 18, 2019

19:23 Xavier Domènech, ex-coordinador general de Catalunya En Comú, valora la manifestació del 18-O només sis paraules però que diuen molt: "Llibertat, la llibertat és aquest poble". Llibertat, la llibertat és aquest poble — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) October 18, 2019