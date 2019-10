EN DIRECTE Reaccions als aldarulls i Marxes per la Llibertat

08:09 Els aldarulls d'ahir se salden amb 32 detinguts i 24 mossos d'esquadra ferits: hi ha 12 arrestats a Barcelona, 11 a Lleida, 5 a Tarragona, 3 a Girona i 1 a Manresa.

07:57 Clam històric dels alcaldes i càrrecs de l'Ebre contra la sentència. El món local ebrenc du a terme al poble natal de Carme Forcadell un gran acte d'unitat contra la sentència; informa Aguaita.

07:45 Ja hi ha 16 trams de carreteres tallats o afectats per manifestacions. Hi ha diferents trams de l'AP-7 tallats i l'Eix Transversal, entre altres. Podeu consultar totes les afectacions en directe, aquí.

07:27 En uns minut, arrenquen les Marxes per la Llibertat, que emprendran la seva segona jornada de camí cap a Barcelona. Us recomanem aquí un REPORTATGE de Jaume Ventura, que va estar ahir a la Garriga, al Vallès, on es van rebre milers de persones que hi van passar la nit:

«​Quilòmetres, solidaritat i llibertat».

07:07 CRÒNICA La resposta al Suprem deriva en una crisi al Govern i el posa en el punt de mira de Pedro Sánchez; els detalls d'una nova jornada agitada, per Sara González i Oriol March.

06:52 VÍDEOS i FOTOS La contundència policial marca la nit més violenta fins ara a Barcelona. Els enfrontaments d'ahir a la nit van a més en la tercera jornada de protesta, amb cotxes cremats i llançament de còctels molotov per part dels manifestants i amb ofensives policials molt més dures.

06:33 Bon dia. Comencem la jornada amb la secció El despertador, de Ferran Casas: En flames. "La situació amenaça de cronificar-se perquè no s'albira sortida política. El govern espanyol converteix a Torra, absent fins aquesta matinada, en el gran problema", diu el subdirector de Nació Digital.

00:42 Un ferit amb traumatisme cranioencefàlic a Tarragona i 40 persones més ateses pel SEM arreu de Catalunya. Els serveis d'emergència atenen 28 persones a Barcelona, 5 a Girona, 3 a Lleida i 2 a Manresa.

00:25 FOTO Els manifestants es retiren de la C-16. S'han cremat uns palets a l'entrada sud de Berga https://t.co/0a5EwO4TDe #sentènciaprocés pic.twitter.com/XhyhTYldYD — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 16, 2019

00:12 CRÒNICA «​Quilòmetres, solidaritat i llibertat». Milers de persones creuen el Vallès Oriental per la C-17 en una de les Marxes per la Llibertat | A la Garriga s’han ofert cent llits pels qui volguessin allotjar-se en cases particulars. Per Jaume Ventura.

23:49 ÚLTIMA HORA Manresa es barcelonitza: foc, corredisses i càrregues policials https://t.co/eSuXy9AXy4 pic.twitter.com/PaWWxRQVbj — NacióManresa (@naciomanresa) October 16, 2019

23:49 EN IRECTE Els manifestants recuperen la cruïlla de Gran Via amb Nàpols i canten "Llibertat presos polítics"; informa @andreumerino https://t.co/BkmVHaqEP2 #SentènciaProcés pic.twitter.com/2LWJ8uTJnx — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

23:45 EN DIRECTE La policia recula i els manifestants llancen ampolles. Les furgonetes retrocedeixen i la gent avancen un altre cop fins a Nàpols. Crits de "els carrers seran sempre nostres"; informa @andreumerino https://t.co/BkmVHaqEP2 #SentènciaProcés pic.twitter.com/TYnsZyFOZ8 — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

23:45 EN DIRECTE Els manifestants aconsegueixen fer retrocedir els Mossos i la policia espanyola i ho celebren a la Gran Via; fotos de @martiurgell https://t.co/BkmVHaqEP2 #SentènciaProcés pic.twitter.com/5VgValmhrz — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

23:31 El jutjat ha dictat aquest dimecres al vespre presó sense fiança per a tres dels sis detinguts ahir a Barcelona en el marc dels aldarulls entre policia i manifestants contraris a la sentència de l'1-O, segons informa el col·lectiu d'advocats Alerta Solidària.

23:29 Puigdemont demana "serenor, mobilització i no-violència": "Vam derrotar l'estat sense cap pedra, cap foc, cap destrossa. No necessitem la violència per guanyar". Vau veure mai aquests incendiaris amagant urnes o imprimint paperetes? No van ser mai entre nosaltres. Vam derrotar l'Estat sense cap pedra, cap foc, cap destrossa. No necessitem la violència per guanyar, la necessita l'Estat per derrotar-nos. Serenor, mobilització i no-violència — Carles Puigdemont (@KRLS) October 16, 2019

23:29 EN DIRECTE Un agent de la policia espanyola explica com i quan disparar bales de goma contra els manifestants; vídeo de @martiurgell https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/Ye4mdEhSA1 — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

23:15 ÚLTIMA HORA Quim Torra compareixerà aquesta nit en la tercera jornada d'incidents a Catalunya.

23:06 Oriol Junqueras, des de la presó: "Ens necessitem mobilitzats però rebutjant la violència vingui d'on vingui". Aquest país és fruit de les lluites socials, un país que va costar molt construir i cosir. Necessitem la república i ens necessitem a tots i a totes. Ens necessitem mobilitzats però rebutjant la violència vingui d’on vingui. No ens dividiran ni caurem al parany de la violència! — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 16, 2019

22:59 Torrent demana "aïllar" els comportaments violents i perseguir els "abusos policials". El president del Parlament reclama protegir el caràcter "cívic i pacífic" de les mobilitzacions davant un nova nit d'incidents a Catalunya. Hi ha fets que no ens representen. El nostre deure és aïllar qualsevol comportament violent. No es poden permetre abusos i agressions policials, que s'han de perseguir i depurar. Però també hem de protegir el caràcter cívic i pacífic de les mobilitzacions. Sempre i arreu. — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) October 16, 2019

22:56 EN DIRECTE A Vic, els grups que tallaven la C-17 i C-25 han vingut cap al centre. Barricada aixecada a Can Pamplona; foto de José M. Gutiérrez (@gutcab) https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/gonQCItMqh — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

22:51 Un manifestant ha resultat ferit després que li caigués un contenidor a sobre quan els Mossos l'han envestit; informa @JonathanOca https://t.co/464tRcTjft #SentènciaProcés pic.twitter.com/RU6i1oNUlA — NacióTarragona (@naciotarragona) October 16, 2019

22:48 EN DIRECTE Els manifestants situen una contenidor d'obra al mig de la Gran Vida, just davant d'agents de la policia; fotos de @martiurgell https://t.co/tkKBnykxib #SentènciaProcés pic.twitter.com/y9GlyAQjNW — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

22:42 EN DIRECTE La policia fa una càrrega a Nàpols amb Gran Via; vídeo de @martiurgell https://t.co/tkKBnykxib #SentènciaProcés pic.twitter.com/oBvZvTsD9g — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

22:38 VÍDEO Ciutadans de la Garriga com l'Esther han ofert cent llits als participants a la Marxa per la Llibertat perquè puguin passar la nit, a més d'esmorzar i dutxa. (🎥 @jaumevb) https://t.co/nRgj5dsjkp #MarxaLlibertat pic.twitter.com/kc5tBow9ua — NacióGranollers (@NacioGranollers) October 16, 2019

22:32 ÚLTIMA HORA | Desenes de persones tallen la #C12 a #Xerta després de l’acte que s’ha dut a terme esta vesprada a la població natal de l’expresidenta del Parlament, @ForcadellCarme, informa @silviaberbis https://t.co/ZVijmVVguu pic.twitter.com/Ivn5G4xXpR — aguaita.cat (@aguaitacat) October 16, 2019

22:23 Actualització de vies tallades a les 22h:



- C-25/C-17 Gurb

- C-32 Mataró

- C-60 Argentona

22:22 VÍDEO Conductors molestos amb el tall de la C-16 a Berga intenten girar cua en direcció contrària però els Mossos no els deixen per seguretathttps://t.co/QFnNp9ovES #sentènciaprocés pic.twitter.com/VkWhM0HTcG — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 16, 2019

22:21 🔴🔴🔴 VÍDEO Vint espanyolistes es dediquen a provocar la Marxa per la Llibertat de Manresa https://t.co/yfzr9EnZyj pic.twitter.com/RQxq8QwMhJ — NacióManresa (@naciomanresa) October 16, 2019

22:11 EN DIRECTE Una barricada encesa a Gran Via amb el carrer Girona. Els manifestants criden "Els carrers seran sempre nostres"; vídeo de @naciodigital https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/X46EdOuLwP — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019