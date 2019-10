EN DIRECTE Quart dia de protestes per la sentència

13:54 El ministre de l'Interior recalca, després de reunir-se amb Pedro Sánchez, que la policia espanyola romandrà a Catalunya el temps que calgui "per garantir la seguretat"

13:50 Marlaska, a Torra: "Que decideixi si vol ser el més alt representant de l'Estat a Catalunya o si vol ser un activista"

13:41 El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, avisa que el govern espanyol actuarà "amb fermesa" a Catalunya, i "dins dels paràmetres que exigeix l'ordenament jurídic"

13:36 La capçalera de la manifestació d'estudiants avança lentament per la Via Laietana. Crits d'«els carrers seran sempre nostres» https://t.co/U1iNy7FGN4 #SentènciaProcés pic.twitter.com/SBxayEQSvn — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

13:29 La patronal Cecot pronostica una «baixada generalitzada de l'activitat econòmica» per la vaga

13:13 Resum de talls de carrerteres a les 13 hores:



MARXES PER LA LLIBERTAT

AP-2 Barberà de la Conca, un carril obert en cada sentit

AP-7 Subirats, sentit BCN

AP-7 Vendrell, sentit BCN

C-16 Castellbell i el Vilar sentit BCN, desviaments per a la C-55

C-17 Parets sentit BCN, desviament C-155

N-II Sant Pol de Mar, sentit BCN (estan entrant a Arenys)



MANIFESTACIONS/CONCENTRACIÓ

C-152 Les Preses, en ambdós sentits

C-31 Badalona, en ambdós sentits

13:08 Un miler de persones es concentren a la plaça Imperial Tàrraco i a la Rambla Nova. En aquest punt s'han unit les dues marxes d'estudiants, la del Sindicat d'Estudiants i SEPC https://t.co/LFp5fbvr8b #SentènciaProcés pic.twitter.com/iWpDjlIADS — NacióTarragona (@naciotarragona) October 17, 2019

13:06 La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, crida a la “no violència” i apunta que els aldarulls aparten el focus “de la gravetat de la sentència”. L'ens ha aprovat una moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem.

12:41 Més d'un centenar d'estudiants es concentren a l'inici de la Rambla Nova mentre unes 400 persones fan una assemblea a la URV per decidir quines accions de protesta porten a terme avui; informa @JonathanOcahttps://t.co/LFp5fbvr8b #SentènciaProcés pic.twitter.com/IdxoHnKn3S — NacióTarragona (@naciotarragona) October 17, 2019

12:40 ERC es desmarca de Torra i rebutja fixar data per a l'autodeterminació. Els republicans responen al president de la Generalitat que l'independentisme ha d'avançar a partir dels «grans consensos»; informen Sara González i Oriol March des del Parlament.

12:26 En el segon torn de paraula al Parlament, l'oposició en bloc demana la dimissió de Torra. El president no ha donat més detalls de la proposta d'exercir l'autodeterminació abans del 2021 i no ha comptat, de moment, amb el suport d'ERC, el seu soci de Govern. El vicepresident Pere Aragonès i el gruix dels republicans no coneixien la proposta. Els aldarulls dels últims dies han estat molt presents en tot el debat a la cambra, del qual no n'ha sortit cap votació concreta.

12:18 Més de mig miler d'estudiants se sumen a la manifestació convocada pel SEPC de Manresa; informen Pere Fontanals i Aina Font.

11:57 Lorena Roldán, cap de files de Ciutadans, defineix Torra com a "infiltrat" i demana "no enganyar més els catalans". Branda l'article 155 de la Constitució, amb un exemplar del text a la mà, per tal de "frustrar" les "amenaces" del president.

11:56 En el torn de rèplica al Parlament, Torra evita polemitzar amb ERC, que s'ha desmarcat de l'anunci de nou referèndum abans del 2021. "Hem de dotar de contingut les paraules", destaca el president.

11:53 Afectacions a la xarxa viària a causa de les Marxes per la Llibertat. Recordeu que podeu consultar aquí l'estat del trànsit, en directe.



A-2 Bruc (PK 567-564) tallada sentit BCN

AP-2 Barberà de la Conca (PK 201-201,5) un carril obert en cada sentit

AP-7 Subirats (PK 185-189) tallada sentit BCN

AP-7 Vendrell (PK 220-221) tallada sentit BCN

AP-7 Mont-roig del Camp (PK 270-269,5) 1 carril obert en ambdós sentit

C-16 Castellgalí (PK 42-44) tallada sentit BCN, desviaments per a la C-55

N-II Sant Pol de Mar (PK 665-667) tallada sentit BCN

11:48 L'oposició exigeix la dimissió de Torra pels aldarulls i el nou referèndum. Ciutadans, PSC i els comuns veuen esgotat el Govern i lamenten caure "en els mateixos errors" que el 2017; informe Sara González i Oriol March des del Parlament.

11:47 Tornen a convocar una manifestació ultra a prop de Catalunya Ràdio. El passat dilluns ja va haver-hi aldarulls per una protesta espanyolista a les portes de l'emissora.

11:44 ENTREVISTA Carlos de Pablo (UGT): «Exigeixo que es respecti el dret de vaga». El secretari comarcal d'UGT al Baix Llobregat reconeix que hi haurà membres del sindicat que participaran de les aturades del 18-O, tot i que l'organització no hi dona suport; per Jordi Velert.

11:35 EN DIRECTE @Esquerra_ERC es desmarca del termini fixat per @QuimTorraiPla per celebrar un nou referèndum: "No es poden posar dates". Deixa clar que no coneixien la proposta del president abans de ser verbalitzada; informen @_Sara_Gonzalez_ i @OriMarch https://t.co/Ks3gWguzk8 pic.twitter.com/iMQLZ9RZa9 — NacióDigital (@naciodigital) October 17, 2019

11:23 VÍDEO Vista aèria dels milers de persones que participen a la Marxa per la Llibertat al seu pas pel centre de #Granollers (🎥@jaumevb) https://t.co/JmmsQEuo2H pic.twitter.com/Q3tALGfEav — NacióGranollers (@NacioGranollers) October 17, 2019

11:15 La Diputació de Barcelona aprova exigir l'amnistia dels presos polítics. JxCat i ERC hi han votat a favor mentre que els comuns s'han abstingut i el PSC hi ha votat en contra.

11:14 El govern espanyol veu la condemna a la violència de Torra «arrossegada i sense convicció». Calvo lloa la tasca de Buch i Sallent, i destaca la coordinació amb els Mossos.

11:04 La presidenta del grup parlamentari dels comuns, Jéssica Albiach, assegura que si Torra no vol actuar com a màxim dirigent del país, "haurà de plegar". "Li està parlant a cada vegada una part més petita dels seus", assenyala.

11:01 El primer secretari del PSC assegura que Torra no pot "exercir" la màxima representació del país i li demana la dimissió.

11:01 Iceta furga en la divisió dels partits que integren el Govern per "garantir la seguretat", i destaca que Torra hagi donat "suport entusiasta" als CDR, protagonistes de les manifestacions dels últims dos dies.

10:58 Miquel Iceta, líder del PSC al Parlament, lamenta que Torra vulgui "reiterar els errors" que han portat Catalunya a la situació actual. "Però amb una societat encara més dividida", ha recalcat.

11:11 Cs acusa Torra de «cridar a la revolta» en ple «tsunami de violència» a Catalunya. Lorena Roldán demana al president de la Generalitat que s'aparti perquè és un «perill públic». Crònica de Sara González i Oriol March des del Parlament.

10:56 Cs acusa Torra de fer una "crida a la revolta" en ple "tsunami de violència que està arrasant Catalunya". Informen Oriol March i Sara González des del Parlament.



10:48 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha xifrat aquest dijous en 400 els contenidors cremats durant els aldarulls que es van produir dimecres al vespre i a la nit a la zona propera a la seu del Departament d'Interior. Els desperfectes tenen un cost estimat de mig milió d'euros. A més, els Bombers de Barcelona van fer 160 serveis per apagar barricades, contenidors i vehicles aparcats cremats.

10:31 Torra es compromet a exercir l'autodeterminació aquesta legislatura. El president de la Generalitat es declara «també culpable» del «fals delicte» pel qual han estat condemnats els dirigents empresonats; informen Sara González i Oriol March des del Parlament.

10:30 El ferit a l'ull per un projectil a Barcelona ha perdut part de la vista. El jove ha perdut agudesa visual i pateix fractura de l'òrbita i erosió a la còrnia.

10:15 El president de la Generalitat, Quim Torra, assegura al Parlament que després de la sentència "s'hauran de tornar a posar les urnes per a l'autodeterminació".

10:02 Buch nega una esquerda al Govern en la confiança cap als Mossos pels aldarulls. El conseller d'Interior assenyala "grups antisistema" com a causants dels disturbis.

09:59 La majoria de comerços de Vic tanca divendres per la vaga de rebuig a la sentència de l'1-O (@viccomerc) https://t.co/vOiOAkc33r #Osona #SentènciaProcés — Osona.com (@osona) October 17, 2019

09:32 Milers de persones reprenen les marxes «per la llibertat» en cinc grans columnes. La caminada de tres dies per protestar contra la sentència segueix des de Manresa, Malgrat de Mar, La Garriga, Igualada i Vilafranca del Penedès.

09:20 Cinc carreteres tallades a causa de les Marxes per la Llibertat: A-2 a Castellolí i Igualada, AP-7 a Vilafranca i el Vendrell, i C-65 a Cassa de la Selva. Consulteu aquí totes les afectacions, en directe.

09:19 ✍️ «Grande-Marlaska ja sap qui és el Tsunami»; article de debut de José Télles, exregidor de Badalona, a la secció d'Opinió de NacióDigital.