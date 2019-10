Torra, sobre els aldarulls al carrer: «Això s'ha d'aturar ara mateix»

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha vist obligat a comparèixer d'urgència arran dels aldarulls que afecten Barcelona per segona nit consecutiva . Després d'una jornada marcada pel paper de Miquel Buch com a conseller d'Interior i, per tant, com a encarregat polític dels Mossos, Torra ha exigit "aturar ara mateix" els indicents. "No ens els podem permetre, ha assenyalat el dirigent de Junts per Catalunya (JxCat), que demà s'explicarà també al Parlament en un ple específic sobre la sentència del Suprem.La compareixença, de la qual no havia estat informada ERC, ha estat breu i difosa a través de TV3. Segons Torra, l'independentisme "sempre ha estat pacífic" i ha demanat no actuar com aquestes nits a Barcelona "per no perdre la raó". "No ens podem permetre grups d'infiltrats i provocadors", ha ressaltat el president, que no ha fet cap referència a la tasca dels Mossos, en entredit des de l'actuació a l'aeroport de dilluns.El president ha condemnat la violència, en la línia del que li ha demanat aquest mateix vespre Pedro Sánchez. "Faig una crida a la calma i a la serenitat. El moviment independentista no és ni ha estat violent. Sempre hem condemnat i condemnem la violència. No es poden permetre els incidents que estem veient als carrers del nostre país", ha destacat Torra en un missatge gravat des de la sala de premsa de Palau."No podem acceptar que pocs, que no ens representen, trenquin el camí que ha seguit des de fa molts anys l’independentisme", ha remarcat el dirigent independentista. En la línia del que ha assenyalat Carles Puigdemont en un tuit fa poca estona, Torra ha posat com a exemple l'1-O. "El Primer d'Octubre vam derrotar l’estat sense destrossar res. L'independentisme construeix, no destrossa. No va contra ningú, va a favor de tots", ha destacat el president, fins ara en silenci sobre els aldarulls.

