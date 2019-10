Segona nit d'aldarulls al centre de Lleida amb encaputxats enfrontant-se als mossos

Foc al pont vell de #Lleida ara mateix: pic.twitter.com/pfYpSScnpB — Dani Badia (@danicatradio) October 16, 2019

Tensió màxima a Lleida, en una nova nit de protestes contra la sentència que ja ha provocat diversos enfrontaments amb la policia espanyola. Un grup d'encaputxats està disposat a tornar a crear aldarulls aquest dimecres a la nit al centre de la ciutat. Diversos contenidors estan en flames, i la policia espanyola ha disparat salves contra els manifestants, que s'hi enfronten i llencen objectes.Després de la mobilització que s'ha produït a la plaça Europa com a protesta per les detencions en la manifestació del dimarts, uns quants individus s'han desplaçat fins la subdelegació del govern espanyol a la ciutat carregats amb eines i objectes per llençar-los contra la policia i, en alguna ocasió, també contra periodistes.Els mossos han muntat un cordó policial a l'alçada d'Indíbil i Mandoni i al mig del pont vell de la ciutat ja s'ha muntat una pira que crema des de fa uns minuts. Els manifestants han agafat contenidors amb intenció de cremar-los i també han llençat objectes contra la policia.

