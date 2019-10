Torra compareix al Parlament en un clima enverinat pels aldarulls

El president de la Generalitat, Quim Torra, té previst comparèixer aquest dijous al Parlament per desgranar la resposta institucional a la sentència. Els aldarulls dels últims dies, però, centraran el debat amb els grups. Torra es troba al centre del debat i ahir es va veure obligat a fer una declaració institucional en la qual va condemnar la violència -tal com li exigia Pedro Sánchez- i va aprofitar per exigir la fi dels incidents. "Això s'ha d'aturar", va ressaltar el president en un missatge gravat a Palau a última hora Malgrat haver reconegut la desobediència institucional com a "legítima" en una votació al debat de política general, els grups independentistes no preveuen cap votació aquest dijous al Parlament després de la compareixença de Torra. Inicialment, Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP pretenien celebrar un ple monogràfic en el qual s'aprovés un text en defensa de l'autodeterminació i l'amnistia dels condemnats que els comuns veien amb recels. Fonts parlamentàries, tanmateix, no descarten que Ciutadans acabi reclamant una votació per "condemnar la violència".El format del debat implica que primer arrenca Torra i després el van responent la resta de grups parlamentaris. L'independentisme institucional ha començat a criticar el caire dels aldarulls dels últims dies, però també hi ha dubtes sobre les actuacions policials. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha estat en l'ull de l'huracà en les últimes hores, i el seu paper és qüestionat en privat per sectors del Govern.El nom del dia d'ahir va ser el de Buch. A primera hora va ser convocat a una reunió d'urgència a la Generalitat -hi han participat Torra, Pere Aragonès, Meritxell Budó i també Ester Capella, tres membres de JxCat i dos d'ERC- que va servir per avaluar la tensió viscuda a Barcelona i a altres ciutats del país. En total es van produir 25 detinguts aquest dimarts, per a alguns dels quals Fiscalia demana presó sense fiança, i més d'un centenar de ferits. Segons diverses fonts governamentals consultades, ni el conseller va presentar la dimissió, ni Torra li va demanar que abandonés el càrrec.Altres veus, però, asseguren que la relació entre el president i Buch "no és bona", i que el futur del conseller ha estat objecte de debat en el si de l'executiu. De cara enfora, però, el Govern va mirar de tancar files -Aragonès ha avalat la feina dels Mossos com a "policia democràtica" , tot i que ERC demana responsabilitats a Interior- malgrat el silenci de Torra. El president va abandonar el Palau de la Generalitat a les 10.15 del matí per dirigir-se cap a la Marxa per la Llibertat que sortia de Girona i que acabarà confluint, juntament amb les de Tàrrega, Vic, Berga i Tarragona, aquest divendres a Barcelona."Incomprensible", ressaltaven fonts parlamentàries consultades per. A la cambra catalana també hi ha va haver moviment, segons va revelar l'Agència Catalana de Notícies (ACN): almenys deu diputats de JxCat van defensar internament la dimissió de Buch, ahir ja va entomar la petició dels comuns, de l'exconsellera Clara Ponsatí i també la periodista Pilar Rahola, influent en cercles de l'exili i també de Palau. Dirigents consultats assenyalen, a banda, que el conseller no plega perquè s'està "construint un perfil" de cara al futur de JxCat. No s'amaga que aspira a liderar-la internament. En un comunicat públic, la formació va tancar files amb el conseller i amb el president.

