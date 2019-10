VÍDEOS La policia espanyola, sense pietat en la manifestació de Madrid contra la sentència de l'1-O

Continua la policia cargando 21:43 pic.twitter.com/IJLHHIwAsU — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) October 16, 2019

La policia cargo al llegar al Congreso pic.twitter.com/Z11i8APdxG — juan carlos mohr (@juancarlosmohr) October 16, 2019

Un grup de feixistes ha agredit a la gent concentrada però els han acabat arraconant al crit de "Madrid serà la tomba del feixisme!" pic.twitter.com/exrrItr1S9 — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) October 16, 2019

Duríssima actuació de la policia espanyola a Madrid, en la manifestació en què centenars de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la Puerta del Sol de Madrid i els carrers propers al Congrés contra la sentència de l'1-O. Els agents han carregat -entre algun crit d'"a por ellos"- de forma indiscriminada, incloent-hi cops de porra al cap i persecució de manifestants en actitud totalment pacífica i, fins i tot, que fugien, com es pot veure en els següents vídeos.La concentració l'han convocat una vintena de col·lectius a favor del dret a decidir dels catalans, que han protestat per les condemnes dels dotze líders independentistes que va emetre dilluns el Tribunal Suprem. Abans de la dura intervenció policial, els manifestants s'han congregat durant més d'una hora al centre de Madrid, amb pancartes amb els lemes "Madrid està amb el poble català", "Sense dret a decidir no hi ha democràcia" o "Llibertat presos polítics" i banderes republicanes, estelades i senyeres així com llaços grocs i fotografies dels presos i exiliats.En un carrer adjacent, a pocs metres de la protesta, també s'han manifestat un grup d'uns trenta ultradretans a qui la policia espanyola no deixa accedir a la Puerta del Sol. S'han viscut alguns moments de tensió quan contramanifestants amb banderes espanyoles han intentat accedir a la zona de la protesta contra la sentència i els antidisturbis ho han hagut d'impedir.

