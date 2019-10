Sánchez anuncia que «modularà» la resposta a Catalunya en funció de l'«actitud» del Govern

"La moderació en la resposta és una altra forma de fortalesa"

"Tant Torra com els membres del seu govern tenen el deure polític i moral de condemnar sense excuses ni pal·liatius i amb màxima claredat i determinació l'ús de la violència a Catalunya"

Fermesa democràtica, unitat dels partits i proporcionalitat. Són els tres ingredients a partir dels quals el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha anunciat que articularà la reposta per gestionar els disturbis de les protestes a Catalunya. En una compareixença en la qual ha confirmat que l'executiu contempla "tots els escenaris", ha precisat que "modularà" l'actuació en funció de l'"actitud" del Govern de la Generalitat.Per a Sánchez, la prova del cotó per decidir com gestiona la Moncloa les turbulències post-sentència és l'exigència a Quim Torra perquè faci una condemna "taxativa" de la violència. El president de la Generalitat ja ha dit que la violència "no representa" l'independentisme, però el govern espanyol busca un pronunciament encara més explícit contra el que Sánchez ha definit com a "grups violents perfectament organitzats decidits a amedrentar amb acciones vandàliques".En la compareixença, el president en funcions no ha fet referència ni al 155 ni a la llei de seguretat nacional. "La moderació en la resposta és una altra forma de fortalesa", ha reivindicat tot receptant "serenitat i templança". De fet, ha argumentat que "l'única esperança dels grups violents" en aquests moments és que el govern espanyol "cometi errors" i acabi caient en les seves "provocacions". L'objectiu de Sánchez és que tota possible resposta sigui consensuada amb PP, Ciutadans i Podem. Els dos primers, però, segueixen demanant mà dura mentre Pablo Iglesias ha receptat "empatia" i "intel·ligència".En tot cas, és el president Torra el que està en el punt de mira en aquests moments. Les seves declaracions seran observades amb lupa i precisament aquest dijous compareix al Parlament per analitzar l'escenari posterior a les condemnes del Tribunal Suprem. "Tant Torra com els membres del seu govern tenen el deure polític i moral de condemnar sense excuses ni pal·liatius i amb màxima claredat i determinació l'ús de la violència a Catalunya", ha exigit. I fent referència a les imatges dels aldarulls, ha afirmat que cap governant pot "ocultar el seu fracàs darrere de cortines de fum i foc".Amb tot, Sánchez ha donat a entendre que no es dona l'escenari per intervenir els Mossos perquè els cossos policials estan treballant amb "gran coordinació" per mantenir tant el dret a manifestació com l'ordre a Catalunya. "No hi ha causes ni raons ni ideals que justifiquin l'ús de la violència", ha subratllat el president espanyol, que s'ha compromès a garantir que "la violència no s'imposi al dret a conviure en pau". Ha reconegut, però, que hi ha una majoria dins de l'independentisme que rebutja la violència.Aquest és el segon avís en dos dies que adreça Sánchez al Govern de la Generalitat. Aquest dimarts, la Moncloa ja va fer públic un comunicat. En ple context de precampanya, els socialistes pretenen erigir-se com els garants de la moderació i, al mateix temps, exhibir fermesa en la resposta amb Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor