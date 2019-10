Projectils de foam, dures càrregues policials i enfrontaments a la conselleria d'Interior

🔴📹 Ara mateix càrregues policials amb llançaments de projectils de FOAM al Departament d'Interior. #NoClaudiquempic.twitter.com/GUH5bjainI — Arran #NoClaudiquem (@Arran_jovent) October 16, 2019

La policia ha disparat projectils de foam davant la conselleria d'Interior Foto: Martí Urgell

EN DIRECTE Enfrontaments al Departament d'Interior entre Mossos i manifestants. Hi ha hagut càrregues i s'han disparat projectils de foam; informa @andreumerino amb fotos de @martiurgell https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/4SYW7oA7Sr — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

EN DIRECTE Manifestants encenen barricades a Consell de Cent amb Roger de Flor i a Passeig de Sant Joan; fotografies de @rogerdefont https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/tVjdNsnv62 — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

EN DIRECTE Càrregues i enfrontaments dels Mossos i la policia espanyola contra els manifestants a la concentració del Departament d'Interior; fotos de @martiurgell https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/RYA5aZuAbR — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

Manifestació al carrer Marina de Barcelona. Foto: Martí Urgell

Enfrontaments i càrregues davant de la conselleria d'Interior entre milers de manifestants i els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, en la tercera nit consecutiva d'aldarulls des que el Suprem va comunicar la sentència contra els presos polítics.Els Mossos, que havien blindat l'edifici del departament dirigit per Miquel Buch, han disparat projectils de foam i han utilitzat les porres contra un grup de concentrats que ha aconseguit tirar a terra el perímetre de tanques i que llençava ous, pintura, ampolles i petards contra els agents.A partir d'aquí, tal com va passar la nit anterior, ha esclatat el caos. La massa de manifestants s'ha dispersat per Passeig de Sant Joan i carrers paral·lels, on s'han aixecat barricades amb tota mena de materials. S'han encès desenes d'aquestes. Les furgonetes de la policia espanyola han aplicat la perillosa tècnica del carrussel contra els activistes.Desenes de milers de persones han sortit al carrer a Barcelona en una nova jornada de protestes, i han caminat des de Marina fins a davant de la conselleria, on han tirat paper de WC.

