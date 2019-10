VÍDEOS i FOTOS La contundència policial marca la nit més violenta fins ara a Barcelona

Manifestació al carrer Marina de Barcelona. Foto: Martí Urgell

Cotxes cremant a Barcelona en la tercera nit de disturbis a Barcelona. Foto: Martí Urgell

Una bala de goma disparada aquest dimecres a Barcelona, prop de la confluència de la Gran Via i el carrer Nàpols. Foto: Andreu Merino

EN DIRECTE Enfrontaments al Departament d'Interior entre Mossos i manifestants. Hi ha hagut càrregues i s'han disparat projectils de foam; informa @andreumerino amb fotos de @martiurgell https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/4SYW7oA7Sr — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

EN DIRECTE Manifestants encenen barricades a Consell de Cent amb Roger de Flor i a Passeig de Sant Joan; fotografies de @rogerdefont https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/tVjdNsnv62 — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

EN DIRECTE Càrregues i enfrontaments dels Mossos i la policia espanyola contra els manifestants a la concentració del Departament d'Interior; fotos de @martiurgell https://t.co/xKm8CMiVUb #SentènciaProcés pic.twitter.com/RYA5aZuAbR — NacióDigital (@naciodigital) October 16, 2019

Augmenta la violència en la tercera jornada de protestes per la sentència de l'1-O. Després del bloqueig de la T1 de l'aeroport del Prat dilluns i la nit de caos d'aquest dimarts al passeig de Gràcia, la contundència policial -conjunta dels Mossos d'Esquadra i la policia nacional espanyola- ha marcat l'inici de la nit més violeta fins ara.Els carrers de la capital catalana han tornat a ser escenari d'una batalla campal. Avui, fins i tot, amb múltiples cotxes cremats i llançaments de còctels molotov i coets de pirotècnia a la Gran Via.La conselleria d'Interior ha estat l'origen dels avalots. Tot plegat després que els CDR convoquessin una concentració a la confluència de la Gran Via amb el carrer Marina amb el lema "Que se'n vagin" -en referència als cossos policials- de la qual han pres part desenes de milers de persones. Allà han llançat paper de vàter i de seguida dos blocs han sortit per camins separats cap a l'edifici del departament de Miquel Buch, a la cantonada del passeig de Sant Joan i Diputació. L'objectiu, visibilitzar la demanda de dimissió del conseller, que aquest dimecres ha defensat sense fissures els Mossos.La policia catalana ha blindat l'edifici en dues línies. La primera eren les tanques -reforçades- i la segona la formaven una desena de furgonetes de la Brigada Mòbil. Els manifestants han tornat a llançar paper de vàter, algunes ampolles i petards i han intentat tombar les tanques. No se n'han sortit i de seguida els agents antiavalots han sortit de les furgonetes.Han obert espai al perímetre de tanques i han carregat contra els manifestants, aplegats a la cantonada de davant. En paral·lel, més d'una desena de furgonetes de la policia nacional espanyola han baixat a tota velocitat pel passeig de Sant Joan per dispersar els manifestants. Els agents han fet avui la primera passa cap al conflicte, que s'ha reproduït amb virulència en pocs segons.Mentrestant, un camió de mercaderies ha quedat atrapat davant la conselleria. Preguntat per, el conductor ha assegurat que s'ha trobat enmig de la situació sense ser-ne conscient i un cop allà no ha pogut moure el vehicle.A partir d'aquest moment la concentració s'ha trencat i els manifestants han col·locat barricades als carrers paral·lels. Els Mossos han disparat projectils de foam i han fet fortes càrregues intermitents contra els manifestants aplegats al carrer Diputació. Darrere del cordó de Mossos, les furgonetes de la policia nacional espanyola intentaven obrir-se pas, mentre continuava el llançament d'objectes. Els Mossos asseguren que els manifestants han llançat pedres de grans dimensions i àcid als agents.A partir d'aquí, tal com va passar la nit anterior, ha esclatat el caos. La massa de manifestants s'ha dispersat per Passeig de Sant Joan i carrers paral·lels, on s'han aixecat barricades amb tota mena de materials. S'han cremat desenes d'aquestes, provocant l'incendi d'alguns cotxes i arbres. Les furgonetes de la policia espanyola han aplicat la perillosa tècnica del carrussel contra els activistes, consistent a circular a gran velocitat per dispersar la gent.Hores després de les primeres càrregues, algunes barricades encara continuen cremant al centre de Barcelona, en una nit en què l'actuació policial ha estat molt més contundent que la d'aquest dimarts a l'entorn de la delegació del govern espanyol a Catalunya.

