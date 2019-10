VÍDEO Centenars de persones protesten al centre de Madrid contra la sentència de l'1-O

Un grup de feixistes ha agredit a la gent concentrada però els han acabat arraconant al crit de "Madrid serà la tomba del feixisme!" pic.twitter.com/exrrItr1S9 — Albert Botran Pahissa (@albertbotran) October 16, 2019

Centenars de persones s'han concentrat aquest dimecres al vespre a la Puerta del Sol de Madrid contra la sentència de l'1-O. Una vintena de col·lectius a favor del dret a decidir han protestat per les condemnes dels dotze líders independentistes que va emetre dilluns el Tribunal Suprem.Amb pancartes amb els lemes "Madrid està amb el poble català", "Sense dret a decidir no hi ha democràcia" o "Llibertat presos polítics" i banderes republicanes, estelades i senyeres així com llaços grocs i fotografies dels presos independentistes i els polítics a l'estranger, s'han congregat durant més d'una hora al centre de la capital estatal.A un carrer adjacent, a pocs metres de la protesta, també s'han manifestat un grup d'uns trenta ultranacionalistes espanyols a qui la Policia Nacional no deixa accedir a la Puerta del Sol. S'han viscut alguns moments de tensió quan contramanifestants amb banderes espanyoles han intentat accedir a la zona de la protesta contra la sentència i els antidisturbis ho han hagut d'impedir.

