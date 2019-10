Una marxa multitudinària i més talls a la carretera marquen el tercer dia de rebuig a la sentència a Osona

Milers de persones d'arreu d'Osona han sortit aquest matí de Vic en una de les cinc columnes de la Marxa per la Llibertat, promogudes per l'ANC. Durant els propers dies recorreran la C-17 i l'AP-7 en sentit sud per arribar a Barcelona el divendres. Segons la Guàrdia Urbana de Vic, unes 10.000 persones han sortit de la plaça U d'Octubre de la capital d'Osona.

La Marxa per la llibertat a Tagamanent. Foto: Adrià Costa

Manifestants tallant la C-17 i la C-25 a Gurb. Foto: José M. Gutiérrez

Els manifestants han fet parada per dinar a Centelles i al vespre han arribat fins a la Garriga on fan nit. A la marxa no hi ha hagut incidències i els caminants han arribat puntuals al seu punt de destinació ( Galeria de fotos de la Marxa per la Llibertat a la C-17 ).Dijous es reprèn la marxa, amb parada per dinar a Parets fins a arribar a Sant Quirze del Vallès. En aquest punt passaran la segona nit i divendres s'anirà fins a Barcelona, on està previst arribar a les 10 del matí. Pots consultar tota la guia en aquest enllaç Alguns han fet només un tram i han tornat amb tren a Tona i Centelles, després que l'autobús de l'organització els hagi acompanyat a l'estació. D'altres s'hi han afegit a mig camí. I d'altres estan disposats a arribar fins al final, com és el cas de l'Anna, una jove de Vic que viu i estudia a Barcelona. "He vingut a defensar els meus drets i els de tots els catalans". "Amb aquesta sentència s'ha demostrat que poden fer el que vulguin amb nosaltres", ha lamentat.La confluència entre la C-17 i la C-25, a Gurb, continua sent el principal escenari de protesta per la sentència de l'1-O. D'ençà que va sortir el veredicte, centenars de persones l'han anat. Aquest dimecres, no ha estat una excepció. Un grup d'estudiants l'han tallat a partir de les 4 de la tarda. El tall col·lapsa les vies que travessen o del voltant de Manlleu. Tot apunta que, com els altres dies, el tall es dispersarà entrada la nit.

