El Parlament flamenc condemna les penes «desproporcionades» del Suprem i demana l'indult

El Parlament flamenc ha aprovat aquest dimecres per unanimitat una resolució en la qual condemna les "desproporcionades" penes dictades pel Tribunal Suprem contra els presos polítics. La cambra baixa flamenca també ha reclamat el seu indult.El document ha rebut el vot a favor de 116 diputats, tots els representants que han participat en la votació. Això implica que ha estat aprovada pels nacionalistes flamencs de la N-VA i per la ultradreta del Vlaams Vlaams Belang, així com per democratacristians, liberals, ecologistes, socialdemòcrates i comunistes.En la resolució, el Parlament flamenc "condemna les penes desproporcionades" dictades pel Suprem contra "polítics i activistes catalans" i "dona suport al seu indult" perquè "no siguin privats de la seva llibertat per més temps". A més, els diputats flamencs demanen al govern de Flandes que convoqui l'ambaixadora d'Espanya a Bèlgica per a demanar-li "les explicacions necessàries" i altres "preocupacions" sobre l'evolució de la "qüestió catalana". També demana que insti tant al Govern espanyol com a la Generalitat a iniciar un procés de "diàleg polític".També reclamen al seu propi Executiu regional que demani a la Comissió Europea i a la comunitat internacional que juguin un "paper de facilitador i mediador" per a aconseguir una solució "pacífica i duradora

