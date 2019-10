Rivera demana a Sánchez que enviï més policia per «blindar» Catalunya del Tsunami

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat aquest dimecres al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que enviï a Catalunya “tots els efectius [policials] disponibles en aquest moment” per “blindar Barcelona i Catalunya del tsunami de violència”. Rivera ha insistit en la necessitat d’aplicar el 155 davant el que considera una “emergència nacional” per “destituir” el president de la Generalitat, Quim Torra, que “està tallant carreteres i bloquejant aeroports”. Segons Rivera, “a Catalunya la gent està passant por” perquè “s’agredeix gent simplement per ser espanyola”.Rivera ha fet aquestes manifestacions després de la reunió que ha mantingut durant una hora amb Sánchez a La Moncloa en el marc dels contactes del president espanyol en funcions amb els líders del PP, Podem i Cs. En roda de premsa ha assegurat que està “disposat a estar al costat del govern perquè és el govern d’Espanya i perquè un patriota ha d’estar al costat del govern li agradi o no”, però només “si actua”.Per això ha demanat aplicar “mesures d’Estat” a Catalunya. “Li he demanat que tots els efectius disponibles en aquest moment per ajudar en aquesta emergència nacional han d’estar a Catalunya”, ha dit. I és que segons Rivera “l’’incendi necessita més agents de la Guàrdia Civil, Policia Nacional i Mossos d’Esquadra”.Rivera ha reivindicat el 155 per “cessar el màxim responsable” del que passa a Catalunya, que al seu entendre és el president de la Generalitat, Quim Torra. Aquest 155, ha dit, ha de ser “de veritat, planificat” i que s’apliqui “fins el dia que prenguem el control, garantim la seguretat i torni la convivència a Catalunya”.Amb tot, i tal com ha dit el líder de Podem, Pablo Iglesias, Rivera ha marxat de La Moncloa amb la sensació que “Sánchez no veu oportú en aquest moment” adoptar mesures excepcionals com la Llei de Seguretat Nacional o el 155.

