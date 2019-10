Puigneró: «Aquest és un poble que assolirà els seus objectius per la via pacífica i democràtica»

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, s'ha sumat aquest matí a la columna de Berga de la Marxa per la Llibertat. Puigneró ha defensat aquesta acció, organitzada per l'ANC i Òmnium, "com un exemple" de mobilització "cívica i pacífica". "Hem de ser al costat de la gent, del poble, que fa actes cívics, pacífics i democràtics, com aquest. Aquest és un moviment, i ho hem demostrat durant molts anys, sense violència. És un moviment que vol assumir el dret a l'autodeterminació per vies pacífiques", ha argumentat en declaracions aPuigneró ha assegurat que el català és un poble que "resisteix i persisteix" i ha dit que "l'exemple d'avui ho demostra"."Hem de fer arribar aquest missatge a l'estat espanyol: aquest no és un poble que es rendeix", ha assegurat el conseller. "Aquest és un poble que assolirà els seus objectius per la via pacífica i democràtica", ha reblat. "Hem d'eliminar aquests finals de manifestacions que a vegades es produeixen, on hi ha quatre exaltats que acaben provocant una violència que no representa el moviment independentista""Si som capaços de continuar donant exemple, com ha fet el poble de Catalunya durant aquests 10 anys, aquest és un missatge potent i imparable per assolir l'autodeterminació", ha conclòs.Juntament amb més de 2.000 persones, des de bon matí, el conseller ha caminat per la C-16 en sentit sud, completant la primera etapa de Berga a Navàs. Puigneró ha explicat que tenia una reunió a la tarda però ha dit que intentarà acompanyar de nou la marxa demà i divendres, quan aquesta té previst arribar a Barcelona.