Advertència de Jordi Sànchez des de Lledoners: «L'Estat ens vol violents»

"Us convido a no renunciar a sortir al carrer, a seguir mobilitzats i a participar en les Marxes per la Llibertat i la vaga general de divendres", sosté Sànchez

La plaça de la Vila de Gràcia ha acollit aquest vespre l'acte de Junts per Catalunya (JxCat) per recordar el segon aniversari de l'empresonament de Jordi Sànchez. Davant d'un centenar de persones, entre les quals membres del Govern com la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, la formació ha retut homenatge a Sànchez en un moment complex per a l'independentisme, marcat per la gestió dels aldarulls posteriors a la sentència del Tribunal Suprem . S'hi ha referit el mateix Sànchez des de Lledoners en un missatge gravat en el qual ha advertit que l'Estat vol "violent" l'independentisme.Sànchez ha reclamat no aturar la mobilització independentista perquè és la clau per "forçar l'Estat a negociar". "Si mantenim la fermesa de la mobiliztació, l'Estat acceptarà dialogar per posar les urnes definitives", ha ressaltat el dirigent de JxCat, que ha demanat "carrer actiu i urnes plenes" de cara a les eleccions del 10-N, les primeres que arribaran després de la sentència del Suprem per sedició i malversació El president de la Crida ha demanat "renunciar a la violència", i ha advertit que l'Estat vol que l'independentisme sigui "violent". "Per això avui especialment, dia 16 d'octubre, després de les mobilitzacions i els alsarulls, us convido a no renunciar a sortir al carrer, a seguir mobilitzats i a participar en les Marxes per la Llibertat i la vaga general de divendres", ha ressaltat Sànchez, que ha parlat abans que Carles Puigdemont.Segons l'expresident, Sànchez és un exemple de "no-violència", i ha volgut ressaltar que sempre l'ha detectat "ferm i serè" malgrat la situació d'empresonament. "És una persona decisiva en aquest tram d'història, i la història li farà la justícia que no li ha fet la justícia espanyola", ha apuntat l'expresident de la Generalitat. "Ens hem de proposar que, quan tinguem dubtes, l'escoltem a ell", ha insistit.L'encarregada de tancar l'acte ha estat Laura Borràs, candidata de JxCat a les eleccions espanyoles, que ha glossat la trajectòria de Sànchez, especialment el seu pas per la Crida a la Solidaritat dels anys vuitanta. La concentració ha culminat amb crits a favor de la llibertat dels presos i aplaudiments cap a la família de l'expresident de l'ANC.Toni Morral, secretari general de la Crida i un dels millors amics de Sànchez, ha assegurat que està "fort i determinat" després de la sentència. "És un militant de la unitat, ha ressaltat Morral, que també és diputat de JxCat. "El veredicte és un veredicte al país, a tots els que vam votar l'1-O. M'inculpo també en l'organització del referèndum", ha recalcat el dirigent de la Crida, que ha insistit en el compromís amb la no-violència per part de l'independentisme. "L'urna és la nostra arma", ha considerat.Una idea en la qual ha insistit Assumpció Castellví, candidata de JxCat al Senat per Tarragona. "En Jordi és una bèstia política", ha apuntat abans que es projectés un vídeo amb fotografies de Sànchez mentre s'escoltava un discurs seu previ a l'empresonament. En les imatges també hi ha aparegut Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, que va entrar a la presó el mateix dia que l'expresident de l'ANC.

