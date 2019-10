Un participant de les Marxes per la Llibertat es desploma

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat en estat greu a l'hospital Trueta de Girona un home que participava a la Marxa per la Llibertat que ha començat a la capital gironina. En concret, l'atenció ha tingut lloc a Sils.Per causes que no han transcendit, l'home ha sofert un desmai i ha perdut la consciència durant uns minuts. En caure, s'ha trencat el braç. Efectius del SEM han reanimat la persona immediatament, i se l'ha traslladat al Trueta amb el diagnòstic d'afectació greu.D'altra banda, el SEM ha fet quatre assistències més al llarg del dia d'avui, tres a Barcelona i una a Sallent. Totes quatre han estat per qüestions de caràcter lleu, segons ha informat el servei sanitari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor