Juan José Ibarretxe: «La sentència té una intenció venjativa»

Euskadi sempre s'ha mostrat al costat de Catalunya en els últims anys, mentre avançava el procés sobiranista. La sentència del procés no ha passat desapercebuda a la societat basca i així ho ha expressat qui va ser lehendakari durant tres legislatures, Juan José Ibarretxe, que aquest matí acompanyava el president Quim Torra en una de les Marxes per la Llibertat que va des de Girona a Barcelona.A l'espera que demà Torra comparegui davant del Parlament, Ibarretxe ha explicat que l'ha vist "molt tranquil i amb ganes de dir el que pensa". Ho ha fet en un acte al Teatre de Sarrià, acompanyat de la periodista Magda Gregori, que organitzava l'Assemblea Nacional sota el títol "De l'experiència basca a la realitat catalana".L'exlehendakari ha remarcat que la sentència del procés té una clara intenció "venjativa i exemplaritzant" perquè "ningú es torni a plantejar fer res semblant". Segons Ibarretxe s'està intentant criminalitzar el poble català i això només ho pot canviar el mateix poble: "Us volen veure violents i enfrontats i heu de respondre sent pacífics i estant units".També ha parlat des de la seva pròpia experiència quant al diàleg amb el govern espanyol l'any 2005: "Ens van dir que sense violència tot era possible. Van mentir, i Catalunya n'és l'exemple". El problema d'Euskadi encara no està resolt i per això a Catalunya s'ha d'actuar amb "paciència i dia a dia".Per Ibarretxe, el conflicte actual només es pot resoldre a partir de la unió de les forces sobiranistes que cada cop veu més fragmentades: "La independència de Catalunya i del País Basc no dependrà ni de Madrid ni de Brussel·les, sinó de la mateixa Catalunya i del País Basc".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor