Els Mossos activaran totes les unitats i agents a partir de divendres i durant el cap de setmana

El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, ha ordenat aquest dimecres a través d'un comunicat intern la "màxima activació" dels agents del cos durant el divendres, que és el dia que hi ha convocada vaga general, així com també el dissabte i diumenge. Sallent ho ha ordenat després de l'activació de l'Operatiu Minerva del passat 27 de setembre i "d'acord amb els esdeveniments que es poden produir en l'espai públic i que aquests puguin afectar l'ordre públic i el normal funcionament del país".El comissari en cap demana modificar la planificació per tal de "garantir la capacitat de resposta". D'aquesta manera a partir del divendres els agents de diverses unitats passaran a treballar 12 hores diàries. S'ha informat a través d'un comunicat intern, que ordena que els agents de la Comissaria General d'Informació, les àrees de Mediació, Trànsit i les unitats antisturbis BRIMO i ARRO modifiquin la seva planificació "per adequar-se a un escenari de màxima activació".Per la seva banda, els serveis de la Comissaria d'Investigació Criminal, Unitat d'Investigació, Unitat Regional de Policia Administrativa, Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà hauran de "modificar la seva planificació" i distribuir els efectius en torns de 12 hores.Els serveis de Sala Central de Comandament, Àrea Penitenciària, Àrea Regional de Seguretat d'Edificis i Trasllats, Àrea Regional d'Instrucció d'Atestats i Custòdia de Detinguts, Sala Regional de Comandament i Unitat de Seguretat Ciutadana també hauran de canviar la planificació. En aquest cas es demana "convocar i planificar per treballar al major nombre d'efectius que estiguin de festa" de manera que treballin una jornada de 12 hores els dies que se'ls planifiqui. En el cas del divendres els agents amb torns de nit els compliran, però els de torn de matí i tarda també passaran a treballar 12 hores.El comunicat intern també indica que els agents que participin en alguna activitat formativa a l'Escola de Policia de Catalunya hauran de prescindir-ne perquè seran convocats a treballar pel seu servei d'origen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor